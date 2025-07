Ven reacomodos y guerra sin fin a 1 año de caída de El Mayo

A un año de que Ismael El Mayo Zambada García fuera entregado a las autoridades estadounidenses a raíz de una traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se vive una etapa de reacomodo de alianzas entre los principales cárteles del país, tras la cruenta guerra que han sostenido durante varios meses Chapitos y Mayitos.

David Saucedo, especialista en temas de seguridad, mencionó que esta guerra entre los grupos que antes eran aliados dentro del Cártel de Sinaloa ha entrado en una quinta fase, que es el reacomodo de las alianzas entre los principales grupos delictivos que operan en distintas regiones del territorio nacional.

En entrevista con La Razón, Saucedo indicó: “Los Chapitos están en declive y han buscado negociar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que Los Mayitos lograron que grupos como los de El Chapo Isidro, el Cártel de Caborca, los Cárteles Unidos en Michoacán, el Cártel de Santa Rosa, y una escisión de La Barredora, de Tabasco, se alinearan con su facción”.

El Dato: la operación Trifecta, implementada por EU para la captura del capo, fue implementada en 2001, con la participación de autoridades de México y Colombia.

El especialista reconoció que el grupo encabezado por los hijos de El Mayo Zambada tienen ventaja en estos momentos sobre los descendientes de El Chapo, pero advirtió que el conflicto aún está lejos de terminar.

Mencionó que una de las rutas clave en disputa por los cárteles es la del Pacífico: “Es la joya de la corona, permite acceso directo a ciudades como Los Ángeles, Dallas y San Francisco. El control de esa ruta es esencial para la distribución de drogas en la costa este de EU”.

“Esto va 1-0 en el minuto 10 del partido. Todavía faltan 80 minutos. No estamos ante el declive inminente de Los Chapitos, pero sí ante una pérdida de fuerza territorial y militar”, explicó David Saucedo.

1,487 Presuntos delincuentes detenidos en Sinaloa

3 mil Armas y 53 mil kilos de drogas incautadas

En este sentido, Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, comentó que el reacomodo que se dio tras la salida de El Mayo Zambada del país no ha sido inmediato ni definitivo, sino que es “un proceso en construcción”.

A su juicio, el Cártel de Sinaloa dejó de ser un bloque monolítico, y hoy “las distintas células, brazos armados y aliados están eligiendo con quién asociarse: si con Los Chapitos o con Los Mayitos.

“Este reordenamiento no apunta a una pacificación. Es un juego de suma cero. No hay señales de negociación o reparto del territorio. La única manera en que este conflicto se va a detener es cuando una facción se imponga sobre la otra”, dijo a este rotativo.

En el camino, vaticinó, más organizaciones “satélites” se alinearán con alguno de los dos ejes dominantes, mientras la espiral de violencia seguirá su curso.

En el imaginario colectivo, El Mayo Zambada fue el fantasma más poderoso del narco mexicano. Nunca detenido, nunca fotografiado por autoridades, nunca atrapado por los reflectores, como sí ocurrió con su socio durante muchos años y ahora rival, Joaquín El Chapo Guzmán. Mientras otros caían, él se desvanecía entre la sierra de Sinaloa.

Doce meses después de su captura, la justicia de Estados Unidos no ha respondido a las reiteradas peticiones del Gobierno mexicano de información sobre las circunstancias en que se dio su traslado a territorio estadounidense y su detención allá.

Tampoco se conocen los pormenores del asesinato del entonces diputado electo del PRI, Héctor Melesio Cuén, el mismo día en que fue secuestrado el narcotraficante, ni los avances en la investigación sobre el montaje que en su momento hizo la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, algo que le costó la cabeza a la titular de la institución, Sara Bruna Quiñónez.

La entrega de Ismael Zambada a las autoridades estadounidenses no fue un golpe de suerte, ni una operación de inteligencia. Según Yair Mendoza, fue “una operación coordinada entre la autoridad estadounidense y la facción de Los Chapitos, y pudo haber tomados meses de preparación.

“Esto nos habla de vasos comunicantes peligrosísimos entre agencias de seguridad de Estados Unidos y grupos criminales en México”, advirtió.

Para el especialista David Mendoza, este episodio marca un punto de inflexión: “Es muy grave, porque muestra que una potencia extranjera puede, en cualquier momento, colaborar con una facción del crimen organizado, incluso a costa de desestabilizar el frágil equilibrio interno que pudiera existir en el crimen mexicano”.

Desde el pasado 1 de octubre y hasta el pasado 16 de julio, el Gabinete de Seguridad federal detuvo a mil 487 delincuentes e incautó tres mil tres armas de fuego y 53 mil kilos de droga, entre ellos un millón de pastillas de fentanilo, en el marco de la guerra que libran Los Chapitos y Los Mayitos.

Entre los generadores de violencia que han sido capturado se encuentran Mario Alexander, El Piyi, exjefe de seguridad de Los Chapitos. Además, Jorge Humberto Figueroa, La Perris, operador de los hijos de El Chapo, fue abatido por militares en Navolato, Sinaloa, en mayo pasado.

El pasado miércoles, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se lleva a cabo “la búsqueda de los otros objetivos que actualmente son generadores de violencia y que tenemos que detener”, pertenecientes a las dos facciones en pugna.

Días antes, el funcionario federal indicó que los cabecillas de Los Chapitos —Archivaldo y Jesús Guzmán— y Los Mayitos —Ismael Zambada Sicairos (Mayito Flaco)—, “son objetivos prioritarios; los tres tienen orden de aprehensión, con fines de extradición”.

Insisten en pedir a EU información sobre capo

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el Gobierno de México insistirá en que Estados Unidos informe sobre las circunstancias que rodearon la detención de Ismael El Mayo Zambada y su traslado a aquel país, hace exactamente un año.

Este 25 de julio se cumple un año de que el cofundador del Cártel de Sinaloa fue “engañado” por Joaquín Guzmán López para llevarlo en una avioneta hasta Texas, Estados Unidos, donde autoridades de aquel país lo arrestaron y desde entonces lo mantienen en prisión, sin brindar la información solicitada por México.

La mandataria mencionó que se continuará exigiendo a las autoridades estadounidenses en que se entreguen los reportes sobre este caso, pues enfatizó que es importante la colaboración para que haya confianza mutua.

El Dato: la senadora del PRI, Carolina Viggiano, lamentó que a un año de la captura del capo, la ola de violencia en Sinaloa no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado.

“Seguimos insistiendo nosotros. Depende, obviamente, del Gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo. Porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando la confianza mutua.

“Porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver con seguridad y otros temas, eso es una base fundamental del respeto a las soberanías y del acuerdo de coordinación y cooperación”, declaró en conferencia.

Al hablar del tema en febrero, la mandataria negó que analizara la solicitud de extradición, como lo pidió el narcotraficante bajo la advertencia de que de no hacerlo podría causar un colapso en la relación bilateral con sus declaraciones, signifique haber cedido ante “chantajes”.

En otro punto, la mandataria destacó que el trasiego de fentanilo desde el territorio mexicano se ha reducido 50 por ciento, e incluso así lo ha reconocido Estados Unidos, lo cual refirió como resultado del incremento de las incautaciones de dicha droga de este lado de la frontera.

La presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia. Foto›Cuartoscuro

En ese contexto, recalcó que uno de los llamados es a que dicho país también abone al combate contra el tráfico de drogas, pues cuestionó cuáles han sido los resultados de las autoridades estadounidenses en ese sentido.

“Y como siempre lo decimos, buscamos también que del otro lado, en Estados Unidos, también hagan su parte. Porque no solamente es el trabajo que hacemos de este lado, sino el trabajo que se tiene que hacer del otro lado de la distribución de droga en las ciudades de Estados Unidos, la venta ilegal de fentanilo en las ciudades de Estados Unidos, que eso también lo tienen que desarrollar ellos”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que muchos funcionarios estadounidenses emiten comentarios atribuyendo el problema únicamente a México, por lo que cuestionó en dónde están los resultados de lo que les toca hacer a ellos.

“Nosotros nos encargamos y trabajamos para que no haya delincuencia y que no haya impunidad, pero del otro lado también tienen que hacer lo mismo. Siempre hemos dicho: ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos?, ¿quién la vende?, ¿dónde están las detenciones?, ¿dónde está el lavado de dinero que se hace en Estados Unidos?”, dijo.

Lichtman cuestiona el interés por juzgarlo aquí

› Por Sergio Ramírez

Ante la insistencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de regresar a México a Ismael El Mayo Zambada para enfrentar a la justicia, el abogado Jeffrey Lichtman respondió que durante medio siglo no hubo interés de las autoridades de ponerlo ante la ley y ahora, de repente, surge esa intención.

A través de sus redes sociales, el defensor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y del hijo de éste, Ovidio Guzmán López, El Ratón, mandó un mensaje en inglés en el que expresó lo que, a su parecer, es un extraño interés del Gobierno mexicano.

“Durante 50 años no tuvieron interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no puedes dejar de pedir su regreso”, escribió el litigante.

Durante la conferencia matutina de ayer, la mandataria declaró que “seguimos insistiendo nosotros. Depende, obviamente, del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo”.

Desde hace dos semanas, Sheinbaum Pardo y Lichtman intercambiaron señalamientos, después de que El Ratón firmó el acuerdo de culpabilidad con el Gobierno estadounidense para declararse responsable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, a cambio de una reducción en su sentencia.

El abogado acusó a las autoridades mexicanas de haber solapado actos de corrupción, así como ser responsables de haber dejado en libertad al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

Previamente, Litchman había calificado de “absurdas” las intenciones de que el Gobierno de México participara en el proceso judicial de Ovidio Guzmán, luego de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exoneró al general Cienfuegos.

La mandataria mexicana respondió que eran “irrespetuosas” las declaraciones de Lichtman y aseguró que su gobierno no establece relaciones de contubernio o complicidad con nadie. Asimismo, anunció que entablaría una demanda contra el litigante por difamación.

“Cárteles tienen mayor capacidad en sus drones”

› Por Sergio Ramírez

Los cárteles mexicanos tienen mayor capacidad operativa con los drones que las agencias del orden de Estados Unidos, los cuales se han convertido en un arma, en un “sistema de entrega del terror”, advirtió el senador republicano ultraconservador Ted Cruz.

Durante la audiencia “Protegiendo los cielos: aplicación de la ley, drones y seguridad pública”, del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de ese país, dijo que las aeronaves no tripuladas no sólo sirven para el tráfico de drogas, sino para espiar, atacar civiles, asesinar a líderes, chocar aviones y destruir edificios.

El senador republicano Ted Cruz, en una audiencia de comisiones del Senado de EU, el pasado 15 de enero. Foto›AP

Cruz subrayó que los drones son “el rostro moderno de la guerra” y se han transformado en una amenaza inmediata para la seguridad nacional de EU.

“En nuestra frontera sur, los cárteles ahora operan flotas de drones, contrabandeando fentanilo, coordinando cruces ilegales y bloqueando la vigilancia estadounidense. Han formado unidades especializadas de drones. Han arrojado bombas (en suelo mexicano). Han desplegado bloqueadores de señales”, denunció.

El Tip: El martes un funcionario del DHS dijo en el Senado de EU que “es sólo cuestión de tiempo” antes de que las autoridades sean blanco de ataques de cárteles mexicanos.

Dijo que con los drones, los grupos criminales de México también transportan armas, teléfonos y drogas al interior de EUs, incluso en prisiones federales. Y lo que es peor, dijo, “los drones actualmente están superando a nuestras fuerzas del orden en todos los frentes. Y esta es la parte más condenatoria: los cárteles, hoy, tienen más capacidad con drones que las agencias estadounidenses del orden”.

Alertó de que “si el Congreso no actúa ante esta amenaza, las consecuencias no serán teóricas. Se medirán en vidas perdidas, drogas distribuidas y ataques horrorosos contra nuestra nación. Si el Congreso no actúa para detener esta amenaza, ¿quién lo hará?”.

En la audiencia también participaron expertos del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad, quienes coincidieron en la necesidad de reformar la ley para permitir a las agencias estatales y locales actuar ante estas amenazas.