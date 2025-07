Acusan a gobierno de ‘genocidio silencioso’ por incumplimiento para abasto de oncológicos

El vocero de padres de niños con cáncer, Israel Rivas, acusó al Gobierno Federal de incurrir en un “genocidio silencioso” por el desabasto de medicamentos oncológicos que aún se registra.

El activista acusó a la federación de haber “vuelto” a fallar en un compromiso hecho respecto a salud, por lo que advirtió que se realizará una movilización esta misma semana, en la cual incluso evalúan ingresar a aeropuertos.

“Lo peor de todo se sigue poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de personas y resulta ser un genocidio prácticamente silencioso, porque muchos políticos dicen: ´pues es que tenía cáncer, se tenía que morir´, y esto no es cierto. El cáncer no es una sentencia de muerte, el cáncer se detecta a tiempo, cuando se da el tratamiento correcto, en tiempo y forma, no dentro de un mes”, reclamó en entrevista para el noticiero Al mediodía con Javier Solórzano, en su espacio informativo de La Razón.

Persiste el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. ı Foto: larazondemexico

Consideró que la explicación que el Gobierno ha dado, respecto a que la compra ya se concretó, pero lo que se enfrenta son problemas de distribución, es una “mentira” y un “pretexto” para justificar el incumplimiento.

“Utilizan este tipo de eufemismos y dicen: ´No, no es que no hay desabatos, están los medicamentos, solamente que no han llegado a los hospitales porque tenemos problemas de distribución´… es una gran mentira… me parece un engaño más o un pretexto más, en el que no cumplieron, no hicieron valer su palabra”, declaró.

Tras enfatizar que el desabasto no sólo perjudica a menores de edad, sino a todas las edades que enfrentan este padecimiento, aseguró que el problema no solo es respecto a medicamentos, sino también en material quirúrgico para realizar procedimientos.

En este contexto, ratificó que se alista una movilización por parte del sector afectado en donde, advirtió, podrían incluso tomar las instalaciones internas de aeropuertos o incluso las militares para poder llamar la atención, pues acusó que las formas recurridas hasta ahora no han servido.

“Ya no le duele (al gobierno) que le tomen carreteras, porque está normalizado el desabasto. Entonces, aquí la pregunta y hoy en la mañana nos preguntábamos y ayer por la tarde y noche: ¿qué le duele al gobierno realmente? Pues vamos a poner las medidas mucho más duras. ¿Qué quieren?, ¿que nos metamos a las pistas del aeropuerto a acostarnos para que seamos noticia internacional? como alguna vez lo planeamos, ¿o tomar las instalaciones militares también para que seamos noticia y hacer una presión mucho más dura?”, dijo.

