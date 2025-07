El INE sanciona a 177 ganadores de elección

Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió imponer multas por 6.3 millones de pesos a 177 candidatos que ganaron en la elección judicial y que aparecieron en acordeones físicos o virtuales.

Entre quienes deberán pagar multa se encuentran candidatos ganadores a nivel federal, como son los nueve ministros electos para conformar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cinco magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial y los dos magistrados electorales que se sumarán a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

El Dato: El INE investiga el sitio web Juristas por la Transformación por promover candidaturas de juzgadores federales y locales, cuyo titular se encuentra afiliado al partido Morena.

Mientras que los candidatos que aparecieron en los acordeones pero no obtuvieron el triunfo recibirán una amonestación pública, luego de que la consejera electoral, Carla Humphrey, propusiera una sanción del cinco por ciento del tope de gastos personales de campaña, por considerar que “el éxito o no de una estrategia no tiene que ver con el triunfo y, por tanto, debiera también amonestarse a esas candidaturas”, lo que fue rechazado por mayoría de sus compañeros.

Las sanciones impuestas a los ganadores de la elección que aparecieron en los acordeones fue calculada tomando como base el 10 por ciento del tope de gastos que tenían, así como la capacidad de pago de cada uno de los sancionados.

Con ello, la multa global que tendrán que pagar los nueve ministros electos será de un millón 53 mil 444 pesos.

Tras aproximadamente cuatro horas de debate, los consejeros avalaron las sanciones a pesar de que la Unidad Técnica de Fiscalización no logró acreditar plenamente la identidad de los responsables en la elaboración y distribución de los acordeones y, tampoco el origen de los recursos, a pesar de haber realizado una investigación.

“Con independencia de quién los haya elaborado, es evidente que, por tratarse de propaganda electoral, generaron un beneficio para las candidaturas que en ellos aparecen y, en consecuencia, deben sancionarse”, subrayó la consejera Carla Humphrey, línea que fue apoyada por los consejeros Dania Ravel y Arturo Castillo.

El consejero Jaime Rivera consideró que sólo “máquinas de poder político” podrían haber desplegado la operación masiva de los acordeones: “Al no haber sido elaborados por los y las candidatas, sólo maquinarias con poder político o coactiva, con abundantes recursos económicos y medios para condicionar la conducta de los ciudadanos, pudieron desplegar esa operación masiva para inducir el voto”.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien votó en contra, señaló que no existe sustento jurídico suficiente para cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos, por lo que imponer la sanción podría ser considerado como una ilegalidad y, advirtió que ello podría ser rechazado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Existe suficiencia probatoria para acreditar que los hechos investigados son resultado del actuar de un tercero, no de las candidaturas (...) No es un trabajo de suposiciones, no es un trabajo de ‘me imagino’, no es un trabajo de dar una respuesta ejemplar ante lo que estamos viviendo en este momento. La respuesta ejemplar, la sanción, ni siquiera llega a ser sanción ejemplar. Dirán que es un juego o una burla la imposición de estas multas tan pequeñas”, refirió.

La consejera Norma de la Cruz consideró que sancionar únicamente a quienes obtuvieron el triunfo no tiene base objetiva, pues no se probó que dicha propaganda electoral les generara la victoria: “No se acreditó el supuesto beneficio. No se logró acreditar la responsabilidad indirecta de las candidaturas denunciadas”.

La consejera Rita Bell votó en contra al decir que el expediente tiene pruebas indiciarias; sin embargo, no se llegó a probar que los candidatos pagaron los acordeones: “En este caso se está intentando sancionar en ausencia de pruebas plenas, lo que afecta la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y la proporcionalidad”.

A esa línea se sumó el consejero Jorge Montaño, al considerar que no se acredita quién pagó los acordeones ni el papel que jugaron los candidatos.

Claudia Zavala cuestionó que se apliquen ahora las sanciones, cuando no hay una responsabilidad directa, por lo que pidió seguir investigando: “(Se debe) llegar a quien instrumentó esta estrategia política para incidir en la elección; debemos seguir la línea de investigación. No le veo la premura de cerrar en este momento”.

Carla Humphrey llamó a los legisladores a que modifiquen la ley en la materia, con el fin de que se otorguen al INE mayores herramientas para investigar, sancionar y erradicar este tipo de conductas.

Córdova se seguirá mencionando: CSP

Por: Yulia Bonilla

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en favor del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para que su nombre sea eliminado de los libros de texto gratuitos, la burla que hizo a un líder indígena seguirá siendo mencionada, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Será el próximo 13 de agosto cuando la Segunda Sala del alto tribunal resuelva el amparo que pidió el exconsejero. El proyecto propone conceder y ordenar a la SEP abstenerse de distribuir los libros, así como volver a editarlos sin que se le mencione.

En su conferencia de prensa, la mandataria reprodujo la conversación telefónica que data del 2015, entre Córdova Vianello y quien fuera el secretario ejecutivo durante su gestión, Jacobo Molina, en donde criticaba la forma de hablar de un líder de pueblo originario.

Consultada sobre si se acatará la resolución que habrá de emitir la Corte al respecto, prefirió optar por esperar a que haya una definición al respecto; sin embargo, aseguró que el hecho no dejará de ser mencionado.