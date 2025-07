Sheinbaum insiste en bajar tasas de interés y dar más créditos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió que el Banco de México (Banxico) podría “ayudar más” en el crecimiento económico, al referir que el sistema financiero podría continuar con la baja en las tasas de interés y conceder más préstamos.

Durante su conferencia matutina de martes, la mandataria negó que el llamado signifique que tenga planeado enviar alguna reforma en materia fiscal, sino que más bien sean los bancos quienes discutan lo propuesto.

“Entonces, sí, ¿que el Banco de México, respetando su autonomía, puede ayudar más?, yo creo que sí. No tenemos pensado ahorita cambiar ni Constitución ni leyes , para que no se asusten, no; sino sencillamente que entre los mismos bancos, por ejemplo, se plantee la discusión de las tasas de interés, la necesidad que el Sistema Financiero Nacional otorgue más préstamos, más créditos, a pequeñas, a medianas empresas”, dijo en su conferencia.

De allí, consideró que se podría analizar que el banco central extienda su “visión” para abonar al desarrollo económico de México, siempre y cuando mantenga su autonomía.

“Nosotros estamos de acuerdo en que haya autonomía del Banco de México, es una posición que hemos mantenido”, mencionó.

Sheinbaum insiste en bajar las tasas de interesas

La mandataria destacó que México es el país de América Latina que otorga más créditos y recordó que en una última reunión con banqueros se acordó disminuir las tasas a las pequeñas y medianas empresas , pero el plan aún no ha avanzado, por lo que insistió en que “es importante reflexionar”.

“¿Qué importancia tiene que bajen las tasas de interés? Pues que si hay una tasa de interés más baja, hay más inversión; porque cuando está a 12, 13, 15 por ciento la tasa de interés como llegó, la gente prefiere guardar su dinero en el banco, que invertir, entre otras cosas. En cambio, cuando van bajando las tasas… Y además, para quien pide un préstamo, hay una tasa más baja”, dijo.

Enfatizó que en los años recientes se han roto varios paradigmas financieros como que si se extendían los programas sociales habría consecuencias que hasta el momento no se han dado, pues resaltó que se ha disminuido la pobreza, desigualdad y estos planes se han convertido en un “motor importantísimo del mercado interno”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr