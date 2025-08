Sheinbaum anuncia construcción de preparatorias y nueva unidad del IMSS en Celaya

Durante su gira de trabajo por el estado de Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la importancia de la beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de secundaria de escuelas públicas, y anunció la ampliación de la oferta educativa en Celaya, con la creación de preparatorias y una nueva unidad médica del IMSS.

Desde ese municipio, la Sheinbaum enfatizó que las becas deben entregarse de manera universal y no con base en promedios escolares.

“Injusto”, otorgar becas según calificaciones

“Claro que queremos que todos los estudiantes tengan buenas calificaciones, (...) pero a veces hay niños y niñas que no llegaron desayunados a la escuela y no les podemos pedir el mismo esfuerzo que a los que sí llegaron desayunados. O hay veces que tienen algún problema en la casa, y tienen distintas situaciones que no les permiten tener una calificación mayor”, dijo, y añadió que la evaluación académica puede ser subjetiva y que condicionar apoyos a los promedios “resulta injusto”.

Explicó que la beca lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, maestra yucateca que luchó por el derecho de las niñas a la educación a finales del siglo XIX.

“Ella tuvo una visión, un anhelo: que las niñas tuvieran educación, porque hubo una época en nuestro país en que a las niñas se nos veía distinto. (…) En honor a ella, esta beca lleva su nombre”, expresó.

En el evento, Sheinbaum inauguró un centro de atención de becas para el Bienestar, donde los estudiantes podrán recibir orientación sobre las becas Rita Cetina, Benito Juárez y programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Celaya, Guanajuato. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum anuncia construcción de más preparatorias y unidad del IMSS en Celaya

Además, anunció que se transformarán cuatro secundarias sin turno vespertino para que en las tardes operen como preparatorias, y encargó al secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, coordinarse con autoridades estatales y municipales para ampliar la oferta educativa en Celaya.

“... más preparatorias, para que cuando salgan de la secundaria no tengan problema. (...) ¿Dónde deben estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? En la escuela, pues hay que hacer más escuelas”, sostuvo.

La mandataria federal también informó que se llevará a cabo la construcción de una nueva unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Celaya.

Finalmente, envió un mensaje a los migrantes guanajuatenses en Estados Unidos:

“Que se oiga bien y fuerte: las y los mexicanos no solamente nos ayudan cuando están del otro lado, sino que han construido el país que es Estados Unidos. Si no fuera por las y los mexicanos migrantes, trabajadores, Estados Unidos no sería el país que es, asó que vivan los migrantes. México se escribe con M de migrante”, sentenció.

