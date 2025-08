Pensión Mujeres Bienestar: Quiénes se pueden registrar HOY 3 de agosto

Desde el 1 hasta el 30 de agosto de 2025, se encuentra abierta la nueva convocatoria para el programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años. Este año, por primera vez, también pueden registrarse mujeres de 60, 61 y 62 años, quienes se suman a las beneficiarias de 63 y 64 años que ya formaban parte del programa.

El apoyo consiste en 3 milpesos bimestrales, depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar, y las beneficiarias seguirán recibiendo automáticamente hasta los 65 años, momento en que se incorporan a la Pensión para Adultos Mayores sin necesidad de reinscripción.

¿Qué personas pueden registrarse este lunes 3 de agosto?

El sábado 2 de agosto es el único día en que se permite registro para todas las letras del primer apellido: A‑Z.

El 3 de agosto, que es domingo, no forma parte del calendario oficial de registro, por lo que no hay atención ni inscripción ese día. El calendario continúa el lunes 4 de agosto solo para las letras A, B y C.

Requisitos obligatorios al registrarte

Las interesadas deben cumplir los siguientes criterios:

Tener entre 60 y 64 años cumplidos al momento del registro.

Ser ciudadana mexicana, por nacimiento o naturalización.

Residir en territorio nacional.

También deben acudir con la siguiente documentación (original y copia):

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad). Acta de nacimiento legible. CURP actualizada. Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses). Teléfono de contacto (celular y fijo). Formato Único Bienestar, que se obtiene en el módulo.

Horario y módulos de atención

Los módulos de Bienestar operan de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en todo el país.

En Ciudad de México hay 2,400 módulos distribuidos en las 32 entidades federativas.

En CDMX hay 18 módulos localizados en todas las alcaldías, abiertos durante todo agosto.

Si por motivos de salud o movilidad reducida no puedes acudir, puedes solicitar una visita domiciliaria a través del sitio de la Secretaría de Bienestar.

Inicio de pagos y transición automática

Quienes se registren correctamente en agosto, recibirán su primer pago en septiembre.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias cambian automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores, sin necesidad de nuevo registro

Calendario de registros

Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado: Todas las letras (A a la Z)

Lunes: A, B, C

Martes: D, E, F, G, H

Miércoles: I, J, K, L, M

Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R

No olvides que la Pensión Mujeres Bienestar es una de las más importantes para todas las personas que buscan tener un ingreso extra.