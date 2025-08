Sheinbaum niega tensión con Estados Unidos por vínculo criminal de exsecretario de seguridad de Tabasco

El caso de Hernán Bermúdez Requena, vinculado como líder criminal y quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, no ha generado tensión con el gobierno de Estados Unidos, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Un texto publicado este fin de semana en The New York Times se apunta que el escándalo que ahora envuelve al coordinador de Morena en el Senado se inserta en las acusaciones con las que Donald Trump ha insistido en que el crimen organizado gobierna a México.

Consultada sobre si esto tensa la relación bilateral, la mandataria respondió que “no es cierto… no hay un problema de tensión relacionado con esto”.

Mantuvo que no se encubrirá a nadie que resulte involucrado en este asunto, pero subrayó que para establecer quienes son responsables deben seguir las averiguaciones.

Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena Foto›Cuartosuro

“Nosotros lo hemos dicho aquí, sobre este caso, en cualquier caso. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tiene que haber investigaciones. Que no es un asunto subjetivo que a la presidenta se le ocurra. No. Tiene que haber una investigación que en todo caso determine si alguna persona es presuntamente responsable de algún delito”, dijo.

Comparó el señalamiento hecho por NYT con lo dicho por el periodista Tim Golden meses atrás, respecto a que el gobierno estadounidense formaba una lista de 22 políticos presuntamente vinculados con la delincuencia.

Dado esto, aseguró que hay personas que esperan que la relación entre México y Estados Unidos se fracture, ante lo cual aseguró que la búsqueda se mantendrá en una interacción con respeto mutuo.

“Hay personas que no quieren que haya una buena relación entre México y Estados Unidos. Y nosotros, con nuestras diferencias, hay sus diferencias, con nuestra defensa firme de la soberanía nacional y de nuestros derechos y del respeto a México, Buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, remarcó.

LMCT