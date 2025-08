Hace un mes fue detenida en EU dueña de Guardería ABC, acusan

Juanita Luna, madre de Jonathan, uno de los menores fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora el 5 de junio de 2009, dio a conocer que Sandra Lucía Tellez Nieves, una de las socias de la estancia infantil donde 49 niños perdieron la vida y 106 resultaron heridos, fue detenida en Arizona, EU, desde hace un mes.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, explicó que los padres de los menores fallecidos, se enteraron de la detención por personas cercanas a ellos, pues las autoridades no realizaron ningún pronunciamiento respecto a la detención realizada en los EU, debido a la ficha roja de búsqueda internacional emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El Dato: los propietarios de la guardería subrogada por el IMSS mantenían vínculos con funcionarios de los tres niveles de gobierno durante la administración de Felipe Calderón.

“En este caso la Fiscalía (General de la República) no hizo ningún pronunciamiento. Nosotros nos enteramos a través de personas que se acercan a nosotros solidariamente por el caso”.

Juanita Luna abundó que, si ellos no dan a conocer la información, las autoridades no lo hacen, a pesar de que la Interpol debió haberles avisado. “Cabe señalar que tiene un mes detenida la señora. Un mes y si nosotros no hacemos este comunicado, las autoridades siguen ‘dormidas’ o ‘haciéndose tontas’ (...) Y que está la Interpol aquí, me imagino que ellos como autoridad le comunican a la autoridad mexicana, ‘Oye, aquí está la persona que están buscando. Sí. Y por el delito que se está buscando’”.

La madre de Jonathan, menor víctima del incendio ocurrido hace 16 años, caso que hasta la fecha se mantiene en la impunidad, explicó que los abogados de Tellez Nieves buscan hacerla pasar como “víctima de persecución política”.

En 2016, un juez federal condenó a Sandra Téllez a 28 años de prisión por homicidio culposo, derivado del incendio en la estancia infantil.

Tras varios recursos legales, su sentencia fue reducida en 2022 a cinco años y siete meses, con posibilidad de libertad condicional. Téllez violó las condiciones de dicha condena y huyó del país, lo que provocó que se emitiera una orden de reaprehensión y se activara una ficha roja de la Interpol.

En tanto, una firma de abogados en Arizona, Estados Unidos, ha solicitado asilo político para Sandra Téllez, argumentando que es perseguida política.

“Hacia ella, siendo una víctima ella, cuando en realidad tiene que pagar un delito de 5 años 7 meses por la muerte de 49 niños y más de 100 lesionados. Nunca estuvo detenida, ¿verdad?”, cuestionó.

Agregó que los padres de los bebés fallecidos esperan conocer la postura de la Fiscalía General de la República en torno al caso, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum se manifestara durante su conferencia de prensa al señalar que Téllez será deportada a México.

“Qué bueno, qué bueno que ya está enterada (la Presidenta Claudia Sheinbaum). Estamos esperando que la Fiscalía se pronuncie ahora ella”.

Sandra Téllez Nieves se desempeñaba como representante legal y socia de la Guardería ABC cuando ocurrió el incendio en 2009.

El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, organización conformada por padres de víctimas directas e indirectas del incendio, han mantenido durante 16 años la campaña activa en demanda de justicia y sanciones penales para los responsables del siniestro de la guardería, quienes mantenían vículos con autoridades del gobierno de Felipe Calderón.