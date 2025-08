Reforma Electoral: van con encuesta y foros; lupa a pluris y financiamiento

Para la próxima reforma electoral que ha echado a andar el Gobierno federal se realizará una encuesta para saber si la población está de acuerdo con los planteamientos que se harán y conocer qué aspectos rechaza del actual esquema; además, se realizarán foros para abrir el debate.

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el ejercicio será encomendado a empresas que ya cuenten con “reconocimiento” en el país y entre las consultas que se hará unas serán sobre el financiamiento público que reciben los partidos políticos y la existencia de cargos conseguidos por la vía plurinominal, el cual aseguró que ya ha sido rechazado en otros momentos por los mexicanos.

El Dato: EL pasado 2 de agosto, el Gobierno de México anunció la conformación de la comisión para realizar un diagnóstico profundo del actual modelo electoral y de partidos.

“Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas: (a) la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos; no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones; tampoco hace falta, para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista”, aseguró en conferencia de prensa.

Aunado a esto, la mandataria dijo que la Comisión que encabezará Pablo Gómez Álvarez también establecerá lineamientos para que se abran foros junto al Congreso de la Unión para que se presenten y analicen los planteamientos.

“Vamos a iniciar con una serie de propuestas. Y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay.

“Desde nuestra perspectiva, no debe haber listas de pluris, tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones. Que se reconozca la democracia también como el reconocimiento de las mayorías; porque finalmente eso dice la Constitución, y así ha sido en la historia de México”, dijo la mandataria.

Subrayó que después de estos foros se formulará la propuesta formal de modificación, tanto a la Constitución como a las leyes secundarias que corresponda.

Mencionó que la fecha para presentar el proyecto también será determinada por Pablo Gómez. Únicamente comentó que en los foros se habrá de contar con la participación de la población y no solamente de quienes son identificados como especialistas en la materia.

“Que se abran foros de discusión; pero que participe la gente, no solamente los comentócratas especialistas en temas electorales, sino que participe la ciudadanía”, dijo Sheinbaum Pardo.

Sobre las propuestas que han hecho exconsejeros electorales en cuanto a que se garantice que se tome en cuenta a todas las fuerzas políticas, sectores, que no haya sobrerrepresentación, dijo que hay puntos con los que no está de acuerdo, como que se mantenga o aumenten los cargos conseguidos por la vía de representación proporcional o plurinominal.

No obstante, la mandataria subrayó que no se tiene contemplado despojar de su autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE), además de que el padrón electoral quedará bajo su resguardo.

“Hay algunos planteamientos ahí, que quieren que, no que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados. No estamos de acuerdo con eso. La autonomía del INE, evidentemente, estamos de acuerdo que se mantenga; que el padrón electoral se mantenga en el INE”, dijo.

DA NOMBRES. Por la tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y se nombra a los integrantes de ésta, el cual será presidido por Pablo Gómez.

Dicha instancia estará integrada por seis funcionarios: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT); y Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo federal.

También, Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidenta, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia.

El documento publicado en el DOF explica que la Comisión tendrá como objetivo convocar al pueblo a expresarse sobre la Reforma Electoral que sea “conveniente para México” y realizar estudios sobre el tema. Asimismo, llevará a cabo los análisis necesarios y elaborará propuestas. Para ello, podrá crear los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

También podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, que podrán participar con derecho a voz, pero sin voto.

Por último, señala que la Comisión deberá instalarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto, fecha correspondiente al 19 de agosto de 2025, y estará vigente hasta el 30 de septiembre del 2030.

MC pide que enmienda no venga del Ejecutivo

› Por Sergio Ramírez

Posturas encontradas generó en la oposición el anuncio de una nueva reforma electoral, ya que para Movimiento Ciudadano (MC) ésta debe ser impulsada desde el Legislativo y no por el Ejecutivo, porque carecería de legitimidad y buscaría perpetuar al partido mayoritario en el poder, mientras que para el PAN, la propuesta trata de distraer la atención sobre el tema de los vínculos de Morena con el crimen organizado.

Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado, afirmó: “Una reforma electoral no puede ni debe venir desde el Ejecutivo federal y el partido que detenta el poder, porque en el fondo su objetivo siempre será mantener el poder”.

Subrayó que cualquier transformación del sistema electoral debe surgir desde el Poder Legislativo, en conjunto con las minorías políticas y la sociedad civil, al considerar que es ahí donde deben darse los consensos y el debate plural que una reforma de esta magnitud exige.

Cuestionó la pertinencia de avanzar en una propuesta que no atienda de manera prioritaria la violencia electoral y la injerencia del crimen organizado en los procesos democráticos.

“Una reforma electoral que no atiende, primero, el problema de la violencia electoral y, segundo, la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, no tiene razón de ser”, advirtió Castañeda.

Señaló que cualquier modificación al sistema electoral debe tener como fin fortalecer el pluralismo político, no acotarlo. Puntualizó que todavía falta conocer el planteamiento de la Comisión, quiénes la integrarán, sus objetivos, su calendario y su agenda, “hasta entonces sabremos bien hacia dónde apunta el verdadero interés que hay detrás de esta reforma”.

Michel González, senadora del PAN, expresó desconfianza sobre los motivos del Gobierno para plantear una reforma en este momento, en medio de investigaciones que revelan presuntos vínculos de integrantes de Morena con el crimen.

“Morena enfrenta acusaciones graves por presuntos vínculos con el crimen organizado y ‘convenientemente’, el Gobierno lanza una convocatoria para una reforma electoral”. En Acción Nacional estamos en pie de lucha para defender nuestra democracia, escribió en sus redes sociales.

Claudia Anaya, senadora del PRI, consideró que la designación de Pablo Gómez como coordinador del grupo redactor de la iniciativa puede ser positiva si su experiencia se enfoca en generar un amplio acuerdo político.

Recordó que ha participado activamente en las reformas electorales más relevantes de las últimas décadas, incluida la de 2014 como representante del PRD en el Pacto por México, y pidió que esta nueva propuesta no sea la excepción en cuanto a su construcción mediante el diálogo con todas las fuerzas políticas.

“Ojalá que en esta nueva etapa que tiene que ver con la reforma electoral que quieren hacer, sea una reforma electoral de consenso con la visión y aportación de todos los partidos políticos, que sería si no la primera vez en los últimos 30 años que no se saca una reforma electoral de consenso con la oposición”, advirtió.

Pluris no se van, cambia la fórmula, dice Monreal

› Por Yulia Bonilla

La próxima reforma electoral que se planteará deberá emanar de propuestas y un ejercicio en el que participen todos los partidos políticos, dijo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien además aseguró que el proyecto no buscará eliminar los cargos obtenidos por la vía plurinominal.

El presidente de la Jucopo subrayó que el foro que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum, habrá de contar con las consideraciones que puedan exponer diversos profesionales en la materia para que salga adelante por consenso.

“Son temas con los que podríamos arrancar y que yo estimo que deba ser una gran discusión democrática, inclusiva, que no excluya a nadie, que participen quienes deseen hacerlo, expertos, politólogos, abogados, estudiosos del derecho y también representantes de los partidos políticos que estén en este proceso de discusión”, dijo en entrevista.

Añadió que aguardarán a que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabezará Pablo Gómez. Mientras, aseguró que no se contempla la desaparición de dos figuras: los organismos públicos electorales ni los cargos conseguidos por la vía plurinominal.

“No, no es así. No hay nada propuesto en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es fortalecer su autonomía, no sólo del órgano nacional, sino de los órganos que se encarguen de llevar a cabo la organización de las elecciones locales en el país… Partimos de cero y creo que es conveniente hacerlo con las propuestas que surjan de todos los partidos”, insistió.

Sobre la discusión en torno a los plurinominales, explicó que se planteará una nueva fórmula para su designación, pues no hay objetivo de que se eliminen.

“No desaparecen, se establece una nueva fórmula de representación de las minorías. La representación de las minorías nunca va a desaparecer, es parte de la sociedad y es parte de la necesidad que tiene un país de escuchar a sus minorías”, dijo.

