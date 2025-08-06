Construcción de la paz desde lo local se logra con cercanía, diálogo y justicia: Segob

La paz se logra con cercanía, justicia e instituciones que escuchan y actúan junto al pueblo, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Al instalar en Cuernavaca los Consejos Estatal y Municipales de Paz en Morelos, como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno Federal, explicó que ésta prioriza la atención a las causas que generan la violencia en algunas zonas del país.

“La paz verdadera no nace en los escritorios, se construye en el territorio, con trabajo, con las ideas y el compromiso colectivo de quienes día a día buscan una sociedad más justa y una sociedad en paz”, externó la funcionaria federal.

Con la gobernadora @margarita_gs, instalamos los Consejos Estatal y Municipales de Paz en #Morelos, para avanzar juntos, sociedad y gobierno, en la construcción de la paz desde lo local, con justicia, participación comunitaria y diálogo. Seguimos atendiendo las causas que generan… pic.twitter.com/Nh4b1lcueQ — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 6, 2025

Paz, con trabajo en territorio y atención a los más necesitados

Durante el acto, que estuvo encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, la encargada de la política interna del país precisó que lo anterior se hace con programas sociales universales, trabajo en territorio, acciones de desarme, de atención a los más necesitados, con Ferias de Paz, con el Tianguis del Bienestar y con la suma de esfuerzos de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de representantes de distintas instituciones.

Agregó que también hay un importante despliegue de personal en territorio, se integra a estudiantes de las escuelas; se brindan servicios médicos a quienes lo requieren; se advierte a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas; se incorporan programas sociales a personas que aún no cuentan con este beneficio; se recuperan espacios públicos y se fomenta la cultura y el deporte.

Rosa Icela Rodríguez informó que a Morelos se suman los consejos instalados en Chihuahua, Sonora y Nayarit.

Junto a la secretaria @rosaicela_ instalamos los Consejos Estatal y Municipales de Paz y Atención a las Causas, alineados a la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender el origen de la violencia y fortalecer el tejido social.#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/nO4cYnPgMx — Margarita González Saravia (@margarita_gs) August 6, 2025

En el acto también estuvieron presentes el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro; así como la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia, Leticia Ramírez; y la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, entre otros.

