Sheinbaum descarta rupturas internas en 4T por reforma electoral

Las rupturas advertidas al interior del movimiento de la Cuarta Transformación a causa de la próxima reforma electoral fueron descartadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En días recientes, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, mencionó que podría haber diferencias entre quienes conforman el movimiento, sobre todo a raíz del nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Comisión Presidencial creada por la mandataria.

Sheinbaum Pardo refirió que puede haber distintas lecturas en cuanto a lo dicho por el legislador. A su interpretación, se refería a evitar que se den estos conflictos al interior, porque eso podría dañar al movimiento.

“Más bien de unas lecturas, ¿no?, como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya a ocurrir. Hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división”, dijo en su conferencia de prensa.

🗣️ Claudia Sheinbaum rechaza que haya “disputa interna” en Morena, como afirmó Ricardo Monreal. Dice que fue un llamado a la unidad, no una crítica. #MañaneraDelPueblo pic.twitter.com/bt6nMlgg9k — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) August 6, 2025

En ese sentido, mencionó que todos quienes forman parte de la 4T tienen la responsabilidad de cuidar al partido y su unidad, la cual aseguró que se mantendrá.

“Y en ese sentido, pues siempre, aunque soy Presidenta, pues estoy de acuerdo en el sentido de que todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento, y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias, yo tengo otra responsabilidad, pues deben cuidar la unidad del movimiento. Lo hice como candidata a la presidencia de la República hasta que dejé mis responsabilidades partidarias. pero aquí también pues tengo una responsabilidad de conducir pues un proyecto de nación. Entonces, mi lectura es más bien en ese sentido de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguna de estos temas vaya a generar una disputa interna”, dijo.

“¿Usted no ve una disputa?”, se le preguntó.

“No. Va para largo”, aseguró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT