May busca eludir al Congreso

Muchas críticas ha generado la decisión del gobernador de Tabasco, Javier May, de presentar una iniciativa para que no tenga la obligación de acudir físicamente a entregar su informe anual de labores al Congreso. Desde que asumió el cargo, el mandatario ha optado por presentar informes trimestrales, fuera de la normatividad y en eventos controlados, con invitados especiales cuidadosamente seleccionados. Ahora pretende institucionalizar esos miniinformes y bajar de nivel la rendición de cuentas anual que tradicionalmente se hacía ante el Legislativo. Es tanta la prisa porque se apruebe su iniciativa, que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Jorge Bracamontes Hernández, ya anunció la realización de dos periodos extraordinarios de sesiones, uno en este mes y otro al inicio de septiembre. La oposición ya adelantó que votará en contra de la iniciativa, pero May confía en la aplanadora de la 4T. Veremos qué pasa.

