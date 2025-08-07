Monreal asegura que sus vacaciones en España fueron legítimas y por compromiso familiar

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aclaró que su viaje a España en julio pasado fue por un compromiso religioso con su esposa.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró que no cometió ningún acto ilegal al vacacionar junto con su esposa en España en julio pasado y dijo que su desayuno en Madrid solo costó 100 euros y fue buffet. Además, mencionó que se apegará a los principios de la 4T de “la justa mediana”.

En conferencia de prensa el legislador explicó que el motivo del por qué viajó a Europa, tras la polémica que se generó entorno a los viajes, presuntamente de lujo, que realizaron en ese mismo mes diversos políticos morenistas, se debió a un pedimento de su esposa y que “prefería enfrentarse con la oposición a tener un desacuerdo con ella (su esposa)”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó cualquier acto indebido durante su viaje a España en julio, señalando que fue por un compromiso familiar y religioso. Foto›Cuartosuro

“Claro, yo le he dicho que prefiero enfrentarme a la oposición que a mi esposa, cuando tienes compromiso con tu familia tienes que cumplirlos, yo no hice ningún acto indebido, ilegal o inmoral, nunca, por supuesto tengo 47 años trabajando en el servicio público sería muy lamentable que en 47 años no puedas cumplirle a tu esposa un compromiso de tipo religioso”, dijo.

Monreal respalda llamado de Sheinbaum a la austeridad y defiende sus vacaciones en España

Al ser cuestionado respecto a los gastos que han realizado otros políticos de su partido, en cuanto a lujos, el diputado morenista consideró que la presidenta de México “se siente mal”, cuando algún morenista no acata los mandamientos del partido.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en hacer llamados a morenistas a respetar los principios de austeridad, pues además de ser jefa de gobierno y de Estado es la conductora natural del movimiento que inició López Obrador.

Monreal dijo que no se arrepiente de sus vacaciones en España. Incluso afirmó que “no fue nada ilegal ni inmoral”, abundó que se trató de un compromiso religioso que tenía con su esposa y aunque no aclaró dónde se hospedó y cuánto pagó tampoco impulsó la versión de que asistió a Madrid al cumpleaños del también morenista Pedro Haces.

Diversas versiones periodísticas señalaron que Monreal había viajado a la capital española para asistir a la fiesta de cumpleaños del también legislador morenista, presuntamente celebrada en el hotel Villa Magna, ubicado en el distrito de Salamanca, uno de los más costosos de Madrid.

