Reforma electoral, con propuestas de todos los partidos; pluris no se van, asegura Monreal

La próxima reforma electoral que se planteará deberá emanar de propuestas y un ejercicio en el que participen todos los partidos políticos, dijo el coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien además aseguró que el proyecto no buscará eliminar los cargos obtenidos por la vía plurinominal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) subrayó que el foro que anunció este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, habrá de contar con las consideraciones que puedan exponer diversos profesionales en la materia para que salga adelante por consenso.

“Son temas con los que podríamos arrancar y que, yo estimo, que deba ser una gran discusión democrática, inclusiva, que no excluya a nadie, que participen quienes deseen hacerlo, expertos, politólogos, abogados, estudiosos del derecho y también representantes de los partidos políticos que estén en este proceso de discusión”, declaró en entrevista en la Cámara de Diputados.

En ese marco, dijo que aguardarán a la Comisión Presidencial para la reforma electoral que ahora encabezará Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Reforma electoral no contempla desaparición de plurinominales, según Monreal

Mientras, aseguró que no se contempla la desaparición de dos figuras: los organismos públicos electorales ni los cargos conseguidos por la vía plurinominal.

“No, no es así. No hay nada propuesto en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es fortalecer su autonomía, no sólo del órgano nacional, sino de los órganos que se encarguen de llevar a cabo la organización de las elecciones locales en el país… Partimos de cero y creo que es conveniente hacerlo con las propuestas que surjan de todos los partidos”, insistió.

Sobre la discusión en torno a los plurinominales, explicó que se planteará una nueva fórmula para su designación, pues no hay objetivo de que se elimine la representación de las minorías partidistas.

“Pues no desaparecen, se establece una nueva fórmula de representación de las minorías. La representación de las minorías nunca va a desaparecer, es parte de la sociedad y es parte de la necesidad que tiene un país de escuchar a sus minorías”, dijo.

cehr