Pavlovich jura como embajadora

La exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, fue designada como embajadora de México en Panamá por la Comisión Permanente, con 25 votos a favor y 10 en contra; sin embargo, esto desató un ríspido debate entre la oposición y el oficialismo.

La senadora panista Lilly Téllez acusó que la designación era un premio para una exfuncionaria señalada por su presunta participación en actos de corrupción y por haber defendido a los dueños de la Guardería ABC, tragedia ocurrida en 2009 en Hermosillo, Sonora.

Además, acusó a la exmandataria de desviar recursos públicos, de haber entregado el estado a Morena y advirtió a las autoridades panameñas sobre el perfil de quien representará a México en su país.

En respuesta, la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, defendió el nombramiento y cuestionó la congruencia de Téllez, a quien señaló de tener parentesco con una persona relacionada con la tragedia de la Guardería ABC.

“La senadora Lilly Téllez ha negado un dato muy importante en este tema: que ella y Sandra Lucía Téllez Nieves, recientemente detenida, son primas. Sus abuelos eran hermanos”, aseguró Aguilar, quien también pidió una moción de ilustración para mostrar actas de nacimiento.

La discusión escaló cuando el diputado priista Humberto Ambriz acusó que la designación responde a un “trueque político: ‘Tú entregas Sonora y yo te mando a disfrutar del canal’. Y que se escuche fuerte y claro, Claudia Pavlovich no representa a México, representa a la traición”.

Por la mañana, luego de las críticas desencadenadas por el nombramiento, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la exgobernadora no tiene investigación alguna en su contra y que tuvo un buen desempelo durante su cargo como cónsul en Barcelona, y añadió que el cambio fue solicitado por la misma sonorense, quien argumentó motivos personales.