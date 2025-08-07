Plan México: Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia primer polo de desarrollo para el bienestar en Michoacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar en Michoacán, denominado Parque Bajío, el cual forma parte del Plan México para impulsar el desarrollo económico en el país y el cual ya cuenta con su primer desarrollador con la empresa Citelis a través de una inversión público-privada, en su primera etapa, de más de mil millones de pesos (mdp).

“Muchísimo gusto de anunciar el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar en Michoacán, que ya tiene inversionistas que están comprometidos e inicia ya esta fase de impulso al desarrollo con bienestar en nuestro país”, informó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que la inversión pública-privada inicial de Citelis para este Polo de Desarrollo para el Bienestar se suma a los 13 mil mdp que anunció la Presidenta para la ampliación del Puerto de Lázaro Cárdenas.

Se trata de una zona de 346 hectáreas ubicadas en el municipio de Zinapécuaro y la zona metropolitana de Morelia, que tiene conectividad a través del ferrocarril Canadian Pacific desde el Puerto Lázaro Cárdenas.

