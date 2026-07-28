Ven avances para reabrir EU al ganado de aquí

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó de nuevos avances en la estrategia bilateral contra el gusano barrenador del ganado y en el plan para reanudar de manera gradual el comercio pecuario a través de los puertos fronterizos.

El diplomático sostuvo una reunión con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, para revisar las acciones conjuntas destinadas a erradicar la plaga y mantener la coordinación entre ambos gobiernos.

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De acuerdo con Johnson, el encuentro dio seguimiento a la conversación que sostuvo junto con la funcionaria mexicana y la Presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa, Chiapas. La reu-nión permitió continuar el diálogo de alto nivel sobre las medidas sanitarias aplicadas en ambos países. En su cuenta en redes sociales, destacó que la cooperación incluye un “plan de reapertura gradual de los puertos fronterizos de EU para el comercio de ganado con México”.

Johnson calificó la reunión como productiva y aseguró que ambos gobiernos mantienen sus esfuerzos: “Juntos seguimos generando resultados en beneficio de los ganaderos, productores y consumidores de nuestros dos países”.