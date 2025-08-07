Sale caravana... y acusan a líder de ONG detenido de ser parte de red de polleros

Tras ser detenido en Tapachula, Chiapas, las autoridades federales incluyeron a Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, AC, como integrante de una “red de polleros” que, señalaron, utiliza a organizaciones civiles de apoyo a los migrantes como fachada para llevar a cabo los delitos de tráfico de personas y distribución de droga.

El martes, elementos del Gabinete de Seguridad y autoridades locales detuvieron al activista, a quien identifican como El Choco, por delitos federales de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de tráfico de personas.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que García Villagrán fue identificado “como el encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional, además de ser uno de los principales impulsores de caravanas de migrantes”.

El Dato: Antes de su arresto, Luis García Villagrán denunció en repetidas ocasiones diversas irregularidades y corrupción dentro de instancias como la Comar y el INM.

En vísperas de que una nueva caravana migrante organizada por él partiera del sureste del país con rumbo al centro, el activista fue arrestado la mañana del martes, en una operación en la que intervinieron la SSPC, las secretarías de la Defensa y Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Chiapas, y posteriormente trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas.

De acuerdo con las autoridades, el detenido contaba “con una orden de aprehensión vigente en su contra”, y su aprehensión se realizó tras labores de inteligencia coordinadas por el Gabinete de Seguridad.

Fuentes federales de seguridad señalaron, además, que es uno de los principales colaboradores de Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, quien para las propias autoridades es el “líder de una red de polleros que utiliza diversas organizaciones y fundaciones de apoyo a los migrantes como fachada para llevar a cabo los delitos de tráfico de migrantes y distribución de droga en el territorio mexicano”.

Ayer por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que García Villagrán contaba con investigaciones en su contra acusado del delito de tráfico de personas y negó considerarlo como un activista, como se le suele identificar, al dedicarse a organizar caravanas migrantes.

“Pues no es un activista. Tenía orden de aprehensión y, más bien, está vinculado con tráfico de personas, ese es el delito. O sea, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión, y la acusación es por tráfico de personas… repito, que tenía años y que se cumplimenta ahora, por tráfico de personas”, expresó.

Fue en el 2018 cuando el activista comenzó a organizar las caravanas de migrantes, principalmente de centroamericanos, que desde entonces han cruzado el territorio mexicano en busca de llegar a la frontera norte y así pasar hacia EU.

En 1997 enfrentó una condena de 10 años, tras ser acusado de asociación delictuosa; en 2022 ya se le comenzaba a indagar por tráfico de personas y delitos relacionados con migración.

Sobre él recaen acusaciones por presuntamente aliarse con el crimen organizado para facilitar la cooptación de migrantes, a los cuales también habría amenazado. También se le ha señalado por presuntamente aprovecharse de los migrantes que han acudido a él para cobrarles por amparos que les permitirían transitar por el país sin ser detenidos.

Acusan una persecución política para agradar a EU

› Por Tania Gómez

La detención de Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., es persecución política y una acción con la que buscan parar la migración, pues se dio previo a la convocatoria para salir en una nueva caravana de Tapachula, Chiapas, con dirección a la Ciudad de México, señaló Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras.

“Esto es una persecución política y ellos lo saben. Por años hemos estado defendiendo (contra) la corrupción de la institución nacional de migración. Dicen que hay una denuncia y que tienen años investigando supuestamente y de repente la sacaron. El señor es director de una organización humanitaria en Tapachula, está en el mecanismo de protección. Lo que huele es a un montón de corrupción, como siempre”, explicó.

3 migrantes acusaron en 2024 a Villagrán de extorsión

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, consideró que la detención busca mostrar al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se trabaja en contra de la migración.

“Cada vez que tienen aranceles o tienen problemas arancelarios, agarran a uno de los defensores de derechos humanos y nos entregan en bandeja de plata, como lo hizo conmigo y con Cristóbal Sánchez, cuando en su tiempo no tenían nada. Simplemente era para engañar a Donald Trump de que están haciendo algo realmente”, dijo.

El director de Pueblo Sin Fronteras explicó que Luis García Villagrán es parte del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y se ha reunido en varias ocasiones con autoridades federales.

“Lo que están haciendo es una excusa para parar la migración y parar la caravana. Ellos tienen carpetas de investigación para todos los defensores. Toda la gente que les incomoda, que les dice la verdad en su cara. Si el señor tuviera un negocio, tendría carros, tendría algo. No saben ni siquiera de qué acusar. Simplemente buscaron la forma de callarlo y esa es la única razón”, expresó.

Sin su promotor, sale caravana con 300 personas

› Por Claudia Arellano

Mientras un reducido grupo de unos 300 migrantes salió caminando de Tapachula con la intención de avanzar a lugares con mejores oportunidades de empleo, el hombre que promovió esa iniciativa, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, continuaba detenido por sus presuntos vínculos con el tráfico de personas.

La previsión original era que unas dos mil personas conformaran dicha caravana, que salió bajo la vigilancia de agentes migratorios, marinos y policías.

Desde la puesta en marcha de la política de detenciones y deportaciones de Donald Trump, el flujo de migrantes por territorio mexicano se redujo notablemente y ya no se formaban caravanas ni grupos que salen caminando desde el sureste mexicano.

El Tip: La ACNUR aseguró que 80 mil personas solicitaron asilo en México en 2024, por lo que el país está en el top 10 en el mundo en cuanto a la cifra de peticiones.

Quienes salieron ayer dicen no querer llegar a Estados Unidos, sino al centro de México, ya que prefieren quedarse en el país, pero no hay trabajo en Chiapas, dijo el sacerdote Heyman Vázquez.

“Los migrantes van a salir por la situación del trato inhumano que se le da aquí. Ellos no tienen ya ni siquiera la intención de llegar a Estados Unidos, debido a la situación que está actualmente con Trump, y pues van ahí donde se puede tener un mejor trabajo. (Tapachula) no es una opción para quedarse a trabajar, primero no hay trabajo, y si hay trabajo, hay mucha explotación, los salarios son de miseria”, dijo.

El éxodo migrante salió la mañana de ayer de Tapachula, Chiapas, con poco más de 300 personas. Foto›Cuartoscuro

El religioso se queja de meses de espera para poder regularizar su situación u obtener la condición de refugiado. Añadió que hay muchos que tienen año y medio solicitando a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados el documento de regularización, sin recibirlo: “Todos entendemos que nadie puede sobrevivir en un lugar en donde no se tiene trabajo ni casa”.

Váquez Medina calificó la detención de García Villagrán de “injusta”, y explicó que su arresto muestra la preocupación del Gobierno mexicano por las caravanas, y acusó a la 4T de criminalizar a los defensores de los derechos humanos, respaldó la caravana y pidió justicia para el activista.