Sergio Gutiérrez Luna aclara que boletos para fiesta de la F1 fueron cortesía y niega lujos

También desmintió usar ropa y accesorios de lujo, calificando las acusaciones como parte de una campaña política para desprestigiarlo

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, negó haber pagado más de 300 mil pesos por asistir a una fiesta VIP de la Fórmula 1 .
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, negó haber pagado más de 300 mil pesos por asistir a una fiesta VIP de la Fórmula 1, y aseguró que los boletos fueron cortesía de la empresa Club 51.

En entrevista con medios, el diputado de Morena explicó que su presencia en el evento de automovilismo, junto con su esposa, la también legisladora Diana Karina Barreras, no implicó un gasto personal elevado como se ha difundido en redes sociales.

