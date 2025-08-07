Sergio Gutiérrez Luna aclara que boletos para fiesta de la F1 fueron cortesía y niega lujos

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, negó haber pagado más de 300 mil pesos por asistir a una fiesta VIP de la Fórmula 1 .

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, negó haber pagado más de 300 mil pesos por asistir a una fiesta VIP de la Fórmula 1, y aseguró que los boletos fueron cortesía de la empresa Club 51.

En entrevista con medios, el diputado de Morena explicó que su presencia en el evento de automovilismo, junto con su esposa, la también legisladora Diana Karina Barreras, no implicó un gasto personal elevado como se ha difundido en redes sociales.

En breve más información

TE RECOMENDAMOS: Procesos electorales Taddei plantea separar elecciones judiciales de las concurrentes de 2027

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.