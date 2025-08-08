Alistan alerta por vía celular para el simulacro nacional

En conmemoración de los 40 años del sismo de 1985, el próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, en el cual se pondrá en marcha el sistema de alertamiento por telefonía celular, que llegará a más de 80 millones de dispositivos móviles activos en todo el país.

Así lo anunció en conferencia Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México, quien informó que éste será el primer ejercicio de su tipo a nivel nacional, resultado de una instrucción directa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ese día, todas las mexicanas y los mexicanos que cuenten con un teléfono celular recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido para avisarles del simulacro. El alertamiento llegará de manera totalmente gratuita y sin necesidad de estar conectados a Internet o tener saldo”, subrayó.

El texto que aparecerá en las pantallas de los celulares será el siguiente: “Esto es un simulacro. Éste es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro”.

Dijo que este nuevo sistema no sustituye a los medios tradicionales, como altavoces, radio, televisión o redes sociales, sino que los complementa para reforzar la capacidad de difusión ante emergencias.

Velázquez Alzúa explicó que su implementación coloca a México al nivel de países como Japón, Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, donde herramientas similares han probado salvar vidas: “Una alerta a tiempo puede salvar vidas. Por eso queremos que los ciudadanos se familiaricen con este tipo de mensajes para saber cómo actuar en una emergencia”.

Detalló que el alertamiento podrá activarse no sólo a nivel nacional, sino también por región, estado, municipio o zonas específicas, y podrá utilizarse para emergencias como sismos, huracanes, erupciones volcánicas, incendios forestales o eventos provocados por la actividad humana.

En su oportunidad, Jorge Luis Hernández, titular de la Unidad de Infraestructura Pública de la Agencia de Transformación Digital, detalló que la tecnología utilizada para este sistema es el protocolo Cell Broadcast, ampliamente probado a nivel internacional y operado directamente por las compañías de telefonía celular.

“Este sistema permite notificar a los celulares sin importar si tienen saldo, datos móviles, si están en llamada o incluso en modo silencio. No se requiere descargar ninguna aplicación”, explicó.

Los usuarios deberán verificar que tienen activadas las alertas de emergencia en sus dispositivos Android o iOS, aunque aclaró que los modelos más recientes ya vienen con esa función habilitada por defecto. Para dudas, se habilitará el número 079 como canal de atención.

El simulacro nacional se realizará bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con afectaciones hipotéticas en 13 entidades, entre ellas Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, Colima y Puebla.

De forma paralela al alertamiento por celular, se activarán 14 mil 491 altavoces en las zonas más propensas a sismos entre ellas la Ciudad de México y el Estado de México, como parte del ejercicio de protección civil.