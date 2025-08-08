Claudia revisa con góbers avances del IMSS-Bienestar

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con gobernadoras y gobernadores para evaluar los avances del programa IMSS-Bienestar, como parte de la estrategia federal para garantizar el acceso a servicios médicos gratuitos, universales y de calidad.

Al término del encuentro, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló que el objetivo es que, para el 2027, el Gobierno federal inicie la integración de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Salud, de manera que un derechohabiente del IMSS podrá acceder a servicios del ISSSTE o del IMSS-Bienestar, y así en todos los casos.

“La transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad”, escribió la Presidenta en sus redes sociales.

81 hospitales de atención tiene el IMSS-Bienestar en todo el país

Sobre el encuentro, Durazo Montaño indicó que éste forma parte de una serie de reuniones periódicas para dar seguimiento al despliegue del nuevo modelo de salud pública, que busca integrar gradualmente los servicios estatales al esquema del IMSS-Bienestar. “Vamos avanzando de manera extraordinaria”, dijo.

“El tema fue un seguimiento mensual que le estamos dando al tema del IMSS-Bienestar y la verdad es que vamos avanzando de manera extraordinaria. Revisamos el tema de abasto de medicamentos, la infraestructura que estamos proponiendo cada uno de los estados para 2026 e incluso se están visualizando ya las acciones en salud para el año 2027”, agregó.

Explicó que se abordaron temas como la planeación de infraestructura hospitalaria para los años 2026 y 2027, pues dentro de los objetivos centrales se encuentra iniciar la consolidación de un sistema de salud nacional unificado en los próximos dos años. “La idea es que para ese año (2027) iniciemos el proceso de integración en todo el sistema”, dijo.

La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, explicó que acordaron fortalecer los servicios de salud en cada entidad. “Estuvimos viendo el avance de lo que viene siendo el IMSS-Bienestar..., seguimos fortaleciendo los servicios, estamos haciendo el análisis de cómo vamos en lo que se refiere al IMSS-Bienestar”, refirió.