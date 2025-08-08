Exige levantar medidas

Defensa de Rafael Caro Quintero exige fin del aislamiento en prisión de Nueva York

Por:
Ulises Soriano

A tres días de que la Fiscalía de Estados Unidos confirmara que no solicitará la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, el narcotraficante mexicano pidió, a través de su defensa, que se levanten las medidas de aislamiento en su reclusión.

Desde febrero, indicó su defensa, “el único contacto con su familia en México fueron una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas”. Además, no se le permite contacto directo con sus familiares, ya que sus abogados tienen prohibido difundir sus comunicaciones a terceros.

Boceto de la Corte de EU en el que figura Caro Quintero en su comparecencia en Nueva York, en marzo pasado.
Boceto de la Corte de EU en el que figura Caro Quintero en su comparecencia en Nueva York, en marzo pasado. Foto›Reuters

El fundador del Cártel de Guadalajara permanece actualmente en un penal de máxima seguridad en Nueva York, a la espera de su juicio, en el que no enfrentará la pena capital como sentencia máxima.

Su celda, según su defensa, es “pequeña” y sin ventanas; solo se le autoriza salir de ella una hora al día.

Asimismo, denunciaron que no se le permite hacer ejercicio, recibe sus comidas a través de una puerta y debe comer solo; la luz permanece siempre encendida, el aire acondicionado es deficiente y no cuenta con suficiente ropa ni cobijas.

Los defensores del capo mexicano, acusado del asesinato de un agente de la DEA, afirman que estas condiciones “vulneran el derecho al debido proceso, a la asistencia legal efectiva y a la libertad de expresión”.

