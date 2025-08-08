Defensa de Rafael Caro Quintero exige fin del aislamiento en prisión de Nueva York

A tres días de que la Fiscalía de Estados Unidos confirmara que no solicitará la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, el narcotraficante mexicano pidió, a través de su defensa, que se levanten las medidas de aislamiento en su reclusión.
Desde febrero, indicó su defensa, “el único contacto con su familia en México fueron una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas”. Además, no se le permite contacto directo con sus familiares, ya que sus abogados tienen prohibido difundir sus comunicaciones a terceros.
El fundador del Cártel de Guadalajara permanece actualmente en un penal de máxima seguridad en Nueva York, a la espera de su juicio, en el que no enfrentará la pena capital como sentencia máxima.
Su celda, según su defensa, es “pequeña” y sin ventanas; solo se le autoriza salir de ella una hora al día.
Asimismo, denunciaron que no se le permite hacer ejercicio, recibe sus comidas a través de una puerta y debe comer solo; la luz permanece siempre encendida, el aire acondicionado es deficiente y no cuenta con suficiente ropa ni cobijas.
Los defensores del capo mexicano, acusado del asesinato de un agente de la DEA, afirman que estas condiciones “vulneran el derecho al debido proceso, a la asistencia legal efectiva y a la libertad de expresión”.
