CSP ante “secreta” orden de EU contra cárteles: “No vendrán aquí con militares”

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que la orden de Trump para usar fuerza militar contra los cárteles de la droga no involucra al territorio mexicano y descartó que el vecino país del norte vaya a invadir al nuestro.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. No va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina de ayer.

“No tiene que ver nada con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, al interior de Estados Unidos”, respondió a pregunta expresa sobre el tema.

Y enfatizó: “Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está absolutamente descartado… cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no; fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución (de Estados Unidos) en nuestro territorio”.

La mandataria insistió: “Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a intervenir en nuestro territorio”, al tratar el último de los temas del encuentro con medios, ayer, en Palacio Nacional.

Minutos antes, la Jefa del Ejecutivo federal aseguró no tener conocimiento del supuesto vínculo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con cárteles mexicanos, y mencionó que, si las autoridades de Estados Unidos “tienen alguna prueba, que la muestren”.

Sheinbaum Pardo también apuntó que en nuestro país no hay ninguna investigación al respecto, ni las autoridades tienen pruebas de que Nicolás Maduro tenga vínculos con el Cártel de Sinaloa, como aseguraron autoridades de Estados Unidos.

La mandataria apuntó: “Es la primera vez que oímos ese tema. No hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso”, respecto a los señalamientos hechos un día antes en el vecino país del norte.

El pasado jueves, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa récord de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de liderar una red de narcotráfico que amenaza la seguridad nacional y lo señaló de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Bondi acusó al primer mandatario de Venezuela de utilizar a integrantes de cárteles, en especial al que comandaba Joaquín “El Chapo” Guzmán, para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”, además de considerarlo “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”, aseguró la funcionaria.

En fecha reciente, autoridades de Estados Unidos también acusaron a Nicolás Maduro, quien ocupa la Presidencia de Venezuela desde el 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, de estar detrás del cártel del Tren de Aragua y ser miembro del Cártel de Los Soles; el primero tiene operaciones en varias naciones de América Latina, entre ellas México.

› Por Claudia Arellano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden dirigida al Pentágono, para que utilice fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, incluso fuera del territorio estadounidense.

En principio, la noticia fue dada a conocer por el diario The New York Times (NYT), el cual consideró que se trata de la medida “más agresiva adoptada hasta el momento por la administración de Trump contra estas organizaciones, catalogadas por Washington como grupos terroristas desde enero pasado”.

El diario indicó que la orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas de ese país lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles.

Refirió que la decisión de atacar a estos grupos se enmarca dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, a decir de Washington, es producido principalmente por los cárteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos.

“La decisión de involucrar al Ejército estadounidense en la lucha es la medida más agresiva tomada hasta ahora por la administración en su campaña cada vez más intensa contra los cárteles. Esto demuestra la voluntad continua de Trump de utilizar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales”, afirmó.

Por lo anterior, añadió el diario, altos mandos del Ejército estadounidense ya analizan opciones para actuar contra estos grupos delictivos.

6 de 8 cárteles designados por EU como terroristas son mexicanos

Según expertos consultados por NYT, utilizar las fuerzas militares para atacar cárteles puede generar serios cuestionamientos legales y diplomáticos, por ejemplo, matar sospechosos de narcotráfico en operaciones fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría ser considerado como asesinato, bajo las leyes estadounidenses.

En febrero pasado, EU designó a ocho cárteles de la droga como organizaciones terroristas globales, incluidas seis mexicanas: el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste (Los Zetas), Cártel del Golfo (de Osiel Cárdenas-Guillén) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

Ayer por la tarde, el presidente Trump confirmó su intención de utilizar a las tropas para atacar a los cárteles de la droga en el extranjero, para “proteger” de esta forma a EU.

“América Latina tiene muchos carteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, dijo al ser cuestionado por periodistas en la Casa Blanca.

Reconoció que hoy en día su país “libra un partido difícil” en contra de los grupos de delincuencia organizada, y justificó que las acciones reveladas por el NYT tienen la intención de hacer un bien a su país, aunque, a pesar de la insistencia de los medios, no dio más detalles de los operativos que supuestamente ya están en preparación.

“Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo”, afirmó, con lo que intentaba atajar los insistentes cuestionamientos de la prensa.

Horas después, la Embajada de EU en México emitió un posicionamiento sobre el tema, en el que destacó que ambos países “enfrentan a un enemigo común: los violentos cárteles criminales que envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”.

Y de manera personal, el embajador Ronald Johnson emitió un mensaje en redes sociales, en el que señaló que el presidente Trump lo ha dejado claro y líderes “en todo nuestro gobierno concuerdan, que estas organizaciones no sólo son narcotraficantes, son terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras.

“Seguiremos trabajando de manera colaborativa con el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum para confrontar esta amenaza con la seriedad que exige. Como lo ha dicho el secretario (Marco) Rubio, las tenemos que empezar a tratar como organizaciones terroristas armadas, no sólo como simples organizaciones dedicadas al narcotráfico”, indicó.

Y añadió: “Nuestro mensaje es claro: estamos unidos. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos. Los cárteles son los que deberían de tener miedo a la fuerza combinada, la determinación y la resolución de dos naciones soberanas comprometidas con la justicia y con proteger a su gente”.

SRE rechaza intervención en el territorio mexicano

› Por Claudia Arellano

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) coincidió con la postura de la Embajada de Estados Unidos en México, en torno a que la colaboración entre ambos países se da con respeto irrestricto a las soberanías, por lo que advirtió que nuestro país no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio.

En ese sentido, consideró que cada país debe hacer trabajo en su propio territorio, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y armas.

”Nuestra cooperación se basa en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación”, señaló la SRE.

La dependencia federal señaló que México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia, a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad.

Agregó que México seguirá trabajando de manera coordinada con Estados Unidos, en particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia.

“La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la mejor herramienta para alcanzar el propósito de proteger a nuestras comunidades”, dijo.

Finalmente, recordó que desde hace meses, ambas naciones trabajan en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía.

Advierten consecuencias por perseguir narcos aquí

› Por Claudia Arellano

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se posicionó sobre la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para que las Fuerzas Armadas estadounidenses persigan a cárteles fuera de su territorio y señaló que “habría consecuencias graves”.

Monreal Ávila respaldó la postura de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a la defensa de la soberanía, el territorio nacional, la Constitución y las leyes, ante la orden ejecutiva secreta del presidente Donald Trump para que militares de su nación persigan a los cárteles en México.

El legislador afirmó que “la mayoría legislativa respaldamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum; su afirmación hecha el día de hoy (ayer) por la mañana es puntual y es correcta en defensa de la soberanía, el territorio nacional, la Constitución y nuestras leyes”.

Agregó que lo que está haciendo el gobierno de la Presidenta “es lo correcto al señalar que hay disposición de colaborar, disposición para la coordinación entre ambos gobiernos para combatir todas las amenazas que tenemos en común. Nosotros respaldamos su afirmación y esperamos que no se dé ningún tipo de intervención, invasión o injerencia en nuestro territorio nacional”.

El diputado aseguró sobre la orden ejecutiva secreta del presidente Donald Trump para que los militares persigan a los cárteles en México, que éstos no pueden actuar sin el consentimiento de la autoridad competente. “En México eso se llama injerencia y se estaría invadiendo la soberanía nacional”, argumentó.

Indicó además que la postura del Gobierno es firme, por eso la Presidenta de la República ha afirmado que no se permitirá y no se autorizará que en México actúen agentes extranjeros, militares o civiles para realizar cualquier tipo de actividad.

“Nosotros no podemos admitir que esa orden ejecutiva pueda aplicarse de manera extraterritorial. Sería violar la Constitución, violar la soberanía y los derechos como nación. Eso no es admisible y, por supuesto, no lo vamos a permitir”, concluyó.