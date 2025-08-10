Falso que se comprometa entrega de agua a EU, aclara Conagua

Aspecto del río Bravo en el tramo fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló este domingo que es falso que se comprometa el abasto de agua en las zonas fronterizas con el estado de Texas, como parte del compromiso con Estados Unidos derivado del Tratado de 1944.

En una tarjeta informativa desmintió las notas publicadas en algunos medios que mencionan que debido al pago de agua que nuestro país ha realizado a Estados Unidos, las presas internacionales La Amistad y Falcón registran niveles bajos que ponen en riesgo el cumplimiento del acuerdo.

“Las lluvias recientes en la cuenca del río Bravo han contribuido a la mejora en los niveles de las presas. Por lo que el abasto de agua potable para uso público urbano está garantizado al 100 por ciento en todas las ciudades fronterizas.

Imagen del río Bravo visto desde Tamaulipas, en febrero de 2025. Foto|Reuters

“El traslado de agua entre la presa el Cuchillo, de Nuevo León, a la presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, se basa en un acuerdo entre ambas entidades, que data de 1996, y se da a partir de los niveles que registren ambas presas el primero de noviembre de cada año, por lo que es falso que se esté considerando un traslado de agua en este momento”, precisó la dependencia.

La Conagua reafirmó su compromiso con una gestión responsable del agua y la seguridad hídrica, por lo que se mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades estales y locales, así como con la comunidad, para mantener la correcta administración de las aguas nacionales.

