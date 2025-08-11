Consulta ciudadana para reforma electoral evaluará fuero y autoridades electorales; resultados en enero de 2026

Ciudadanía, partidos y organizaciones serán parte del debate sobre la reforma electoral.

Será hasta enero de 2026 cuando se presenten las conclusiones de la consulta ciudadana que impulsa la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual someterá a evaluación aspectos como el fuero que se concede a funcionarios electos, la operación de las autoridades electorales, entre otros puntos.

La Comisión llevará a cabo encuestas de opinión y las dará a conocer en octubre de 2025; las conclusiones serán entregadas a la Presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2026.

El encargado de la Comisión, Pablo Gómez, destacó que el país vive un periodo de “grandes cambios” en el que la ciudadanía tiene un papel decisivo en el rumbo nacional, acompañado por diversas reformas en los últimos años.

Señaló que mantener los modelos actuales ya no responde a los tiempos ni a las transformaciones recientes.

“Considerando que hoy, como en otros momentos históricos, cobra enorme importancia el respeto irrestricto del voto libre y de la voluntad popular como elementos centrales de la democracia, pues de aquellos dependen los demás derechos políticos...”, expresó.

El temario establece que las consultas deberán ser amplias e incluyentes, por lo que se invitará a la ciudadanía, organizaciones sociales y civiles, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, integrantes de centros de educación e investigación, autores y analistas políticos, organizaciones de migrantes, así como órganos electorales, administrativos y judiciales.

Al respecto, la Presidenta Sheinbaum ratificó que todos están invitados y que no se limitará la participación; sin embargo, advirtió que esto no implica olvidar la historia de fraudes electorales en México.

“En el decreto de creación de la Comisión y lo que hemos estado hablando, la historia de los fraudes electorales… lo que no queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude”, afirmó.

