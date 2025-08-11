Crece la matrícula

De atenderse, nos comentan, el dato que dio a conocer la UNAM sobre el crecimiento de su matrícula en los últimos 25 años. Fue el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, quien dio la bienvenida a la comunidad universitaria al retorno a clases en un mensaje que se difundió en redes, dirigido en particular a los alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, no hay que perder de vista el dato de que en el lo que va del siglo XXI la Universidad ha aumentado su matrícula en prácticamente el 52 por ciento en los niveles inicial, bachillerato, licenciatura y posgrado. Lo anterior porque para este nuevo ciclo escolar, el total de estudiantes registrados es de poco más de 373 mil, desde Iniciación Universitaria hasta el nivel de Posgrado comparado con el ciclo 2000-2001, cuando el estudiantado total fue de 245 mil 317 jóvenes. El dato duro desvanece varios cuestionamientos que en el pasado reciente hubo contra la institución de educación superior más importante del país, nos hacen ver.

