Los 30 días y el efecto búmeran

Con la novedad de que terminaron los 30 días en los que la ciudadana Karla Estrella tuvo que estar ofreciendo disculpas a la diputada Karina Barreras, a quien por solicitud de la autoridad se denominó como Dato protegido. Ésa fue la sanción que se le impuso luego de que la legisladora la denunciara ante el Tribunal Electoral por violencia política de género por un mensaje en X crítico que la primera publicó. Sin embargo, a partir de esa condena se generó una acción de revisión del patrimonio tanto de ella como de su esposo, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, mostrándolos desapegados a las máximas de la 4T. De este último además se han ventilado acusaciones relacionadas con contratos y manejos de recursos. Al final se trató de caso en el que el coscorrón que desde la política se pretendía dar a un ama de casa tomó otros cauces que, según parecen, aún no llegan a su punto de destino. Pendientes.