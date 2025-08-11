Reportan liberación de activista Luis García Villagrán

Luis García Villagrán, defensor de derechos humanos de personas migrantes en el sur de México, fue liberado este lunes luego de que un juez determinara que no había elementos para vincularlo a proceso.

García Villagrán había sido detenido el 5 de agosto en Tapachula, Chiapas, acusado de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades lo señalaban de presuntamente utilizar documentación falsa para trasladar migrantes y de que su organización, el Centro de Dignificación Humana A.C., operaba como fachada para actividades ilícitas.

El activista negó las acusaciones y las consideró infundadas.

Más de 40 organizaciones civiles, colectivos y defensores de derechos humanos en México y en el extranjero condenaron su detención, y denunciaron que ésta formaba parte de un patrón de criminalización contra quienes acompañan a migrantes en situación vulnerable.

García cuenta desde 2019 con medidas de protección del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a amenazas y agresiones vinculadas a su labor.

Activistas y colegas han advertido que su arresto se inscribe en un entorno de hostigamiento a quienes denuncian abusos por parte de autoridades migratorias.

Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, declaró a medios como Somos el Medio que la detención fue un “grave retroceso” para la defensa de los derechos humanos y acusó que responde a una persecución judicial contra defensores que han denunciado corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM) y en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

