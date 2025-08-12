Capturas de migrantes en frontera con EU caen 89%

Un agente fronterizo camina hacia la valla que separa a Estados Unidos de México, durante un recorrido de vigilancia

Durante el primer semestre de este año, el flujo de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos se desplomó 89 por ciento, a su mínima expresión en los últimos años, después de que en los primeros seis meses del año fueron detenidos 117 mil 955 personas, que contrastan con el millón 36 mil 335 en el mismo periodo de enero a junio de 2024.

Aunque la captura de mexicanos, consecuentemente, también ha ido a la baja, se mantiene como el grupo de extranjeros con más capturas por parte de las autoridades fronterizas estadounidenses, pues tan sólo en junio hubo siete mil 109 detenciones, lo que significa que tres de cada cuatro personas aprehendidas (76 por ciento) son connacionales.

El Dato: las remesas que envían los paisanos desde EU cayeron 16%, estima el Instituto de Mexicanos en el Exterior.

Por lo que corresponde al primer semestre de 2025 sumaron 61 mil 570 mexicanos que intentaron cruzar la frontera y fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y la autoridad de control de migración.

En el desglose de connacionales arrestados, enero registró la cifra más alta, con 19 mil 672; febrero, siete mil 231; marzo, ocho mil 331; abril, nueve mil 533; mayo, nueve mil 694, y junio siete mil 109.

Las políticas antiinmigrantes endurecidas por la administración de Donald Trump en EU han generado también que en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum las detenciones de mexicanos en la frontera suman 154 mil 417 (incluidos tres meses de Joe Biden), siendo junio pasado la cifra más baja del periodo.

De ese total, 108 mil 561 fueron adultas; 36 mil 023 corresponden a unidad familiar; nueve mil 235 a menores no acompañados, y 598 a niños acompañados.

Dentro de las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se acumularon tres millones 242 mil 419 detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante el primer periodo de gobierno de Trump (2017-2020) y en lo que va del segundo (enero-junio 2025) el número de migrantes detenidos suma en total dos millones 519 mil 388 personas; mientras que en el cuatrienio de Biden acumuló ocho millones 806 mil 455.

El entonces presidente Barack Obama, (2013 a 2016) reportó dos millones 158 mil 181 detenciones, cantidad 308 por ciento menor a lo acumulado por Biden.

En 2025, el 84.5 por ciento de las detenciones en la frontera sur corresponden a adultos solos; los menores no acompañados (7.3 por ciento) superan a los acompañados (0.4 por ciento), en tanto que el grupo de migrantes que viajan en familia contabilizó el 7.8 por ciento.

Según CBP, el gobierno de Trump registró 61 mil 447 detenidos en la frontera durante enero de este año; en febrero la cifra cayó drásticamente a 11 mil 710; marzo, 11 mil 018; abril, 12 mil 025; mayo, 12 mil 449 —la cantidad más alta del periodo—, y en junio, nueve mil 306.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció, por su parte, que continúan las redadas migratorias en claro desafío de la orden judicial que las prohibió, luego de que agentes federales y de ICE llegaron hace unos días a un Home Depot ocultos en camiones de carga.

“Estoy preocupada porque ni ICE ni los agentes federales tienen permitido perseguir a personas al azar porque sean latinas. Hay una orden de restricción para decirles que paren, pero parece que están para violar la ley. Y lo hacen de todos modos. Y no me pueden decir que van tras criminales cuando los ves persiguiendo personas al azar por Home Depot”, afirmó.

Disminuyen cruces