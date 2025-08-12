Contra migrantes en EU, 500 casos de violación a DH y 41 de abuso sexual

Un migrante es detenido afuera de un juzgado de migración en California, en julio pasado

La oficina del senador demócrata Jon Ossoff reportó en un informe que desde que Donald Trump regresó al poder en enero, y hasta finales de julio, se han registrado más de “500 denuncias creíbles de abusos contra los derechos humanos y que existen al menos 41 denuncias de abuso sexual y físico” contra migrantes, por lo que la comunidad en Estados Unidos exige un freno a estos actos en los centros de detención.

El legislador, creador de este informe, recordó que desde siempre ha apoyado una reforma migratoria integral que fortalezca la aplicación de la ley a “lo largo de la frontera mexicana y proporcione un camino hacia la ciudadanía para algunos inmigrantes indocumentados”, y debido al esfuerzo y trabajo de los migrantes es que decidió presentar este informe, en apoyo a una comunidad que desde siempre “ha ayudado en el buen tejido de Estados Unidos”.

* El Dato: La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó las acusaciones del senador de “basura” y que muchos niños reciben “la mejor atención médica de su vida”

La comunidad migrante ve en Ossoff un aliado, pues el senador, de 37 años, gracias a su formación como periodista de investigación ha logrado documentar con su equipo una serie de atrocidades cometidas a la comunidad migrante.

Al respecto, la activista Conchita Walker dijo que los políticos estadounidenses que se sumen al movimiento migrante, sin duda tienen en dicha comunidad “aliados”, pues no sólo ciudadanos están apoyando; “ahora es gratificante ver que cada vez más senadores y políticos se suman a denunciar estos abusos que se viven desde los centros de detención”.

18 casos documentados de abusos contra menores en los centros

Añadió que, además de abusos sexuales, la investigación del senador reveló que también se han registrado muertes bajo custodia, abusos físicos y malos tratos a mujeres embarazadas y niños, además de documentar atención médica inadecuada, condiciones de vida insalubres y otros abusos que se han hecho frecuentes en los centros de detención de inmigrantes.

Activistas consultados denunciaron que, de acuerdo con el reporte, los abusos que se han cometido contra los inmigrantes se han dado bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Walker comentó que es en 25 estados de Estados Unidos y en Puerto Rico, así como en bases militares estadounidenses, incluidas las de Guantánamo, en Cuba, y Camp Lemonnier, en Yibuti, donde también se han registrado los hechos, de los cuales serían víctimas ciudadanos mexicanos, “dado que el mayor número de detenciones en el país han sido a ciudadanos mexicanos que trabajan en el campo o la construcción”.

El Tip: la Lotenal anunció un sorteo especial para el 15 de septiembre en apoyo a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

Una fuente que prefirió no revelar su nombre explicó a La Razón que los encuestadores de esta investigación, impulsada por el demócrata, entrevistaron a decenas de testigos y fuentes, incluido personal de los centros migratorios, agentes, abogados, detenidos y sus familiares, así como a médicos y enfermeras que han realizado inspecciones dentro de las instalaciones administradas por el DHS, el HHS y la BOP.

“Se tuvo acceso a por lo menos dos llamadas al 911 desde el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Adelanto, California, en las que se denunciaron agresiones sexuales o amenazas de agresión sexual”, dijo la fuente, quien afirma que esto está documentado en dicho informe.

Refirió que en el informe se detalló que en el Centro de Procesamiento del ICE del sur de Texas también hay registro de al menos cuatro llamadas de emergencia desde enero de este año, con referencia a abusos sexuales.

El personal del senador también reveló que se identificaron “14 informes creíbles de que mujeres embarazadas han sido maltratadas bajo custodia del DHS”. Las mujeres refirieron que “no se les permitió recibir atención médica adecuada o chequeos oportunos, mientras que a otras se les negó recibir atención de urgencia o comida”.

En otros 18 informes, que documentan abusos a menores, se menciona que “niños han sido maltratados bajo la custodia de autoridades migratorias, incluidos ciudadanos estadounidenses”.

“Cuando la niña empezó a vomitar sangre, la madre le suplicó atención médica. Un guardia de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) sólo respondió: ‘Dale una galleta’. Otro niño de cuatro años fue detenido mientras recibía tratamiento para un cáncer metastásico”, refiere.

Según el informe, este niño fue deportado sin poder consultar a un médico, y aunque hasta el momento no se sabe a dónde fue enviado, se especula que podría haber sido a México.

Colectivos en todo el país, incluyendo mexicanos, aseguraron que Ossoff ha enviado cartas al DHS, al Departamento de Justicia y al Departamento de Defensa, en los que les exige responder a la “información solicitada”; además, mencionaron que el legislador continuará con su investigación, a pesar de recibir amenazas del Gobierno.

Hay 81 paisanos detenidos en Alcatraz de Caimanes

› Por Yulia Bonilla

Con corte al 11 de agosto, 81 mexicanos migrantes en Estados Unidos han sido capturados y llevados al centro Alcatraz de los Caimanes, habilitado por la administración de Donald Trump en medio de un pantano rodeado con lagartos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que todos los connacionales detenidos han sido contactados por el Consulado en Miami, a cargo de Rutilio Escandón, sobre quien aseguró que a diario acude a revisar la situación de los paisanos y sacarlos de allí.

“Todos ellos están en comunicación con el Consulado de México en Miami. Ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos. Y paralelamente, a nivel diplomático, estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días”, refirió.

750 detenidos, se calcula, hay en el Alcatraz de Caimanes

Dijo que pese a que hay quienes buscan asesoría para abrir un juicio y permanecer en EU, se brinda asistencia a los que deciden regresar: “Si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en EU, no quieren la deportación inmediata, pero aquellos que lo quieran hacer de inmediato nosotros les damos todo el apoyo, además del apoyo jurídico que tiene que hacerse de parte de los consulados”.

Afirmó que hasta ahora no han recibido reportes de violaciones a derechos humanos contra los mexicanos, pese a lo cual no se deja de reprobar el plan de deportación del Gobierno estadounidense.

“Evidentemente, no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión. Son estatales además, no son federales, son del estado de Florida. De ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal para, de ahí —si es la decisión del Gobierno de Estados Unidos, si no hay un juicio de por medio— sean repatriados, sean deportados a México. Y estamos en comunicación permanente”, dijo.

Reiteró que se debe de reconocer la importancia de los mexicanos que radican allá, que a pesar de que hay quienes aún no cuentan con documentos que legalicen su estancia, trabajan y pagan sus impuestos, lo cual beneficia a aquel país.

“En esas mesas hemos planteado que nosotros queremos que se reconozca el trabajo de los mexicanos en EU. Y lo he dicho públicamente: sin las y los mexicanos que viven en EU, no sería EUlo que es. California, quinta economía del mundo, no sería lo que es, no sólo sin los trabajadores del campo, sino de los servicios, de la manufactura”, recalcó la Presidenta.