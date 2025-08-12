Descarta CSP fractura en la 4T por reforma

En medio de las inquietudes que se han generado por la reforma electoral promovida por el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que vaya a haber algún rompimiento interno, como lo vaticinaron políticos y analistas a los que llamó “fantasiosos comentócratas”.

Afirmó que, aunque dentro de la 4T hay diferencias, estas son normales porque no se pretende ser una corriente de pensamiento único.

“¿Hay diferencias? Sí, qué bueno. Imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único; pues no, no somos ni pretendemos serlo. Hay discusión dentro del movimiento que representamos; y Morena, como tal, tiene sus propias instancias. Pero nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no va a haber división, hay mucha unidad”, declaró.

El Dato: La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tiene la responsabilidad de coordinar y recoger opiniones de la ciudadanía, así como de expertos en el tema electoral.

Al refrendar su postura de que quienes ejercen un cargo público deben actuar con humildad, recalcó que quienes militen en la 4T no deben usar el poder para afectar a alguien más.

“Entonces, a los compañeros que son del movimiento, siempre lo he dicho, lo he pensado: no hay que hacer uso del poder para afectar a las personas, sino para ayudarlas siempre. Y hay que ser humilde, sencillo, modesto, cercano al pueblo, de todas las formas. Pero, por eso, digo: aquí hay unidad”, dijo.

Respecto a las advertencias de autoritarismo que exfuncionarios electorales han hecho respecto de este proyecto, como el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, cuestionó el por qué no se pronunciaron, también, en contra ante otros episodios de la política mexicana, como lo que desde la 4T consideran un fraude electoral contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006.