México tiene récord histórico de inversión extranjera directa: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante el primer trimestre de 2026 el país alcanzó un récord histórico en inversión extranjera directa, al captar 23 mil 591 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento de 10.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que estos resultados reflejan la confianza internacional en la economía mexicana y en los proyectos impulsados por su administración.

Asimismo, señaló que México también registró un incremento importante en sus exportaciones entre enero y abril de 2026, con un crecimiento de 21.8 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

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📣 México registra cifras históricas en inversión y comercio exterior.



En el 1T de 2026, la Inversión Extranjera Directa alcanzó un récord de 23 mil 591 mdd.



Además, de enero a abril, las exportaciones crecieron 21.8%, generando un superávit comercial de 3 mil 508 mdd. pic.twitter.com/ieBknYCOVE — Economía México (@SE_mx) May 26, 2026

Este dinamismo comercial permitió que el país alcanzara un superávit de 3 mil 508 millones de dólares en su balanza comercial con el resto del mundo.

Sheinbaum explicó además que parte del financiamiento otorgado por la Unión Europea está orientado a fortalecer la participación de empresas europeas en proyectos estratégicos desarrollados en México.

“Las empresas europeas podrán invertir en diversos proyectos que se están desarrollando en el país”, indicó.

La presidenta aseguró que estos indicadores económicos muestran estabilidad y crecimiento para México en medio del contexto económico internacional.

El secretario de Economía, @m_ebrard, anunció las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) del primer trimestre de 2026.



Con un alza de 10.4%, el incremento en inversión y reinversión de utilidades reafirma la confianza en el país. 📈🇲🇽 pic.twitter.com/fsjKdOgROq — Economía México (@SE_mx) May 26, 2026

Inversión Extranjera Directa se ubicó en 23 mil 591 millones de dólares

Durante el lunes, el secretario de Economía (SE) Marcelo Ebrard Casaubón, informó que, entre enero y marzo, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ubicó en 23 mil 591 millones de dólares, “cifra récord”.

El secretario destacó que, del total de la IED, las nuevas inversiones pasaron de mil 586 millones de dólares a mil 705 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 7.5 por ciento respecto al primer trimestre de 2025.

Los sectores donde se incrementó fueron servicios financieros y de seguros con un alza de 28.8 por ciento para situarse en 6 mil 851 millones de dólares; fabricación de vehículos, 20.4 por ciento y 4 mil 33 millones de dólares; minería, 39.7 por ciento y 3 mil 34 millones de dólares; la inversión para la fabricación de equipo de computación y componentes eléctricos, 58.7 por ciento y pasó de 863 millones de dólares a mil 370 millones de dólares.

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LMCT