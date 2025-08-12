Homicidios bajan 25.3% en sexenio de Claudia Sheinbaum, reportan en Mañanera

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ofreció la información en la Mañanera del Pueblo.

Con corte a julio de 2025 se ha registrado una disminución de 25.3 por ciento en el promedio diario de homicidios en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, precisó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que el promedio diario pasó de 86.9 en septiembre a 64.9 en el mes pasado.

El periodo de enero a julio de este 2025 ha sido el del promedio más bajo para dicho periodo de cada año desde 2016, al ubicarse en 69.7.

Por estados, 51.5 por ciento de los asesinatos se concentraron en siete entidad federativas: Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Al destacar que 23 estados han avanzado con disminución de homicidios, destacó que derivado de los operativos desplegados desde marzo en Guanajuato, los homicidios han ido a la baja en 60.7 por ciento.

Otro estado mencionado fue Nuevo León, donde los crímenes bajaron 72.9 por ciento entre septiembre y julio de este año.

En cuanto a los delitos de alto impacto, expuso que el promedio diario bajo 20.8 por ciento respecto a octubre del año pasado al pasar de 636 a 503.

Desde una vista anual, también se observa una tendencia a la baja estimada en 44.8 por ciento.

En otros puntos, también resaltó que este 2025 es el año con los menores índices de robo de vehículo, robo a transportistas con violencia.

Pese a esto, el único ilícito que se mantiene con incremento es la extorsión, con una crecida de 25.4 por ciento en la comparativa del periodo enero a julio de cada año desde 2019, lo cual fue atribuido al incremento de denuncias por la estrategia puesta en marcha por la Federación.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso la continuidad de la estrategia de atención a las causas, que incluyen ferias de empleo que ya han atendido a más de 16 mil personas interesadas en oportunidades laborales.

Hasta ahora, se han realizado más de 40 mil jornadas de paz y se ha brindado atención a habitantes de 27 municipios prioritarios en nueve entidades federativas.

En el plan ‘Sí al desarme, sí a la paz’, van cinco mil 87 armas intercambiadas en 29 entidades federativas.

