Se disculpa senadora por abusar de su fuero

La senadora suplente de Morena, Nathaly Viridiana Chávez ofreció disculpas después de que se viralizó un video en el cual, con el argumento de tener fuero, evadió la prueba del alcoholímetro en la zona metropolitana de Oaxaca, y se comprometió a trabajar día a día “para ser una mejor persona”.

En un video de un minuto y 49 segundos en redes sociales, la legisladora dijo que los actos mostrados sobre su actuación con los policías, no corresponde con los principios del Movimiento Regeneración Nacional, además de que estos actos sirvieron como pretexto para “golpetear” políticamente a la senadora Luisa Cortés.

“Ayer (el lunes) por la noche se viralizó un video que lamentablemente me coloca en una situación incómoda, ya para todos conocida. Quise realizar este video, en primer lugar, para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos, y principalmente a los ciudadanos del pueblo de Oaxaca.

“Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento; en segundo lugar, quiero ofrecer una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés García, quien lamentablemente es la persona que ha sufrido todos los ataques mediáticos, cuando las acciones únicamente han sido responsabilidad mía”, señaló.

Chávez García destacó que la senadora titular, Luisa Cortés, ha trabajado por más de 20 años en las comunidades y pueblos indígenas, además de que es una persona responsable y honesta, añadió.

“Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpetear políticamente a una persona que ha trabajado para su pueblo, que ha cumplido con los ideales de no robar, de no mentir y de no traicionar; quien es una persona responsable y una persona honesta”, declaró.

Nathaly Viridiana remató: “Reitero mis disculpas y me comprometo a reflexionar sobre mis actos y a trabajar día a día para ser una mejor persona”.

El domingo pasado, la senadora suplente protagonizó un incidente con policías viales cuando le marcaron el alto para la prueba del alcoholímetro; sin embargo, argumentó que no lo haría ya que contaba con fuero por ser legisladora.