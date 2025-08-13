EU reporta arresto de 300 mil; liga a 70% con crimen

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa





La Casa Blanca informó ayer que durante los primeros seis meses del gobierno de Donald Trump, a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos (EU), fueron arrestados más de 300 mil migrantes irregulares.

La portavoz, Karoline Leavitt, presentó las cifras en conferencia de prensa, donde destacó que cerca de 70 por ciento del total de detenciones corresponde a “delincuentes extranjeros”.

“Más de 300 mil criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración. Casi 70 por ciento de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas”, afirmó.

100 mil solicitudes de ingreso ha recibido el ICE

Además, hizo notar el número de cruces de migrantes sin visa en la frontera con Estados Unidos en el mes de julio, los cuales, dijo, han vuelto a caer a mínimos históricos.

Según las cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las autoridades han registrado 24 mil 628 interceptaciones en todo el país.

En la frontera con México hubo cuatro mil 601, 24 por ciento menos que el mínimo histórico anterior de junio (seis mil 70) y un 92 por ciento menos que en julio de 2024 (56 mil 400).

“Se hizo historia, otra vez. Las cifras no mienten: esta es la frontera más segura que jamás ha existido”, aseveró la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, citada en el comunicado de la CBP.

El presidente Trump fijó como objetivo llevar a cabo un número récord de expulsiones de migrantes en situación irregular, de un millón de personas irregulares por año.

Para facilitar el proyecto, Noem anunció recientemente que eliminaba los límites de edad para entrar en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es decir podrán integrarse personas de 18 años en adelante.

ICE anunció oficialmente más de 100 mil solicitudes de ingreso de “estadounidenses patriotas que desean unirse a sus filas para expulsar a delincuentes extranjeros”. Dos semanas antes, había registrado 80 mil.