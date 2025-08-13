Omar García Harfuch confirma sobrevuelo de dron de EU en Edomex, a petición de México

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó este miércoles que un dron de Estados Unidos sobrevoló la zona de Tejupilco y otras zonas del Estado de México, en apoyo a investigaciones que realizan las instituciones de seguridad nacional.

En conferencia de prensa, aclaró que este vuelo no es una operación militar estadounidense, sino a petición de las autoridades mexicanas como parte de una investigación en curso.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición especifica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país.

“En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar hay que sobrevuele en nuestro país, de esa manera”, dijo García Harfuch.

#Entérate De acuerdo a la aplicación de rastreo Flightradar24, un dron General Atomics MQ-9B Guardian perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sobrevoló el área de Valle de Bravo, México. De acuerdo al Secretario Omar García Harfuch, no es un dron militar, sino drones o… pic.twitter.com/zF9Nghe5eA — EnElAire (@Enel_Aire) August 13, 2025

Lo anterior después de que en redes sociales se dio a conocer el sobrevuelo de un dron, presuntamente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB, por sus siglas en inglés) en Valle de Bravo, Estado de México.

Según la cuenta @sentdefender de X, se trató de la aeronave con indicativo TROY701.

“Un MQ-9B ‘Guardian’ de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB), con el indicativo TROY701, estuvo orbitando durante varias horas esta mañana al oeste de la Ciudad de México, cerca del embalse de Valle de Bravo en el Estado de México”, señaló.

A MQ-9B “Guardian” with U.S. Customs and Border Protection (CPB) going by the callsign: TROY701 was orbiting for several hours earlier today to the west of Mexico City, near the Valle de Bravo Reservoir in the State of Mexico. pic.twitter.com/twBmj78Pv4 — OSINTdefender (@sentdefender) August 13, 2025

