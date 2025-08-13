‘¿Qué sentido tiene?’; Sheinbaum cuestiona sesión extraordinaria convocada por SCJN

Dijo estará pendiente de los asuntos a los que se les dará salida

La convocatoria hecha a una sesión extraordinaria convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sería la última antes de la renovación del Poder Judicial, fue cuestionada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo estará pendiente de los asuntos a los que se les dará salida.

Ayer se iba a realizar la última sesión del alto tribunal, pero la ministra presidenta Norma Piña aplazó el cierre de los trabajos para la próxima semana, bajo la previsión de que aún hay por resolver impugnaciones relativas a la elección judicial que todavía están en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La mandataria cuestionó el procedimiento y recordó que la Constitución establece que el único supuesto en el que la Corte puede intervenir respecto a la elección judicial es ante la elección de las nuevas magistraturas del TEPJF, lo cual ocurrirá hasta 2027 y proceso ante el cual dicho tribunal no puede resolver las impugnaciones que se lleguen a presentar.

“Todavía no resuelve completamente el Tribunal Electoral, ¿no?, ¿pues qué tanto van a esperar para el primero de septiembre? Segundo: hay acuerdo con la Constitución, hay una sola forma en que la Corte puede intervenir, que es para los que participaron en el Tribunal Electoral, en la sala superior del Tribunal Electoral, porque finalmente la sala superior del Tribunal Electoral pues no podría decidir sobre sí misma supuestamente. Pero no sé si tiene sustento las impugnaciones o no. Lo cierto es que ya se van. Y pues vamos a ver esta última sesión extraordinaria a la que están llamando, ¿qué sentido tiene?”, cuestionó.

Antes, dijo esperar que en esta última sesión se resuelvan los asuntos relativos al incumplimiento del pago de impuestos, en referencia al empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria A lo mejor iban a resolver los impuestos de una persona que debe mucho y si no que digan por qué te están llamando a una reunión extraordinaria porque ayer era la última sesión ya de la corte”, dijo.

En este contexto, la mandataria federal destacó que habrá cambios en la actuación de la Corte a partir del 1 de septiembre, que será cuando entrarán en funciones los nuevos ministros electos el pasado 1 de junio.

Asimismo, criticó el proyecto presupuestal que dejara la Corte, por considerarlo elevado, razón por lo cual dijo que se someterá a revisión.

“Ya viene la nueva Corte, ya no van a ganar tanto, ya van a ganar menos que la Presidenta. No pueden ganar más que la Presidenta, eso ya lo dice claramente la Constitución. aprobaron un presupuesto altísimo pero bueno ya viene la nueva Corte… los tiempos, llega aire fresco al Poder Judicial pues no pueden revisar de nuevo no tienen por qué no revisar”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR