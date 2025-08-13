¿Quién es Pedro Segura Valladares y por qué fue detenido?

El empresario guerrerense Pedro Segura Valladares, conocido por su activismo político, sus negocios en el sector médico y hotelero, y su fuerte presencia en redes sociales, fue detenido por agentes federales tras una orden judicial emitida por una jueza del Estado de México. Segura enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y una presunta relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014.

La detención se realizó el martes 12 de agosto por la noche, cuando el exaspirante del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Guerrero circulaba por la carretera México-Acapulco, a la altura del municipio de Tepecoacuilco. Fue trasladado al penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Pedro Segura Valladares fue detenido este martes en Guerrero. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Quién es Pedro Segura Valladares?

Originario de Los Sauces, en Teloloapan, Guerrero, Pedro Segura es un empresario con presencia internacional en el sector dental y propietario del hotel “Vida en el Lago”. En 2021 fue candidato a gobernador de Guerrero por el PT y ha mantenido una vida pública activa, tanto en política como en redes sociales, donde solía transmitir en vivo sus actividades, viajes y encuentros con empresarios y celebridades.

Entre sus particularidades más conocidas está el haber sido amigo del cantante Joan Sebastian, y administrar actualmente el rancho del artista, La Octava Maravilla. También es famoso por regalar automóviles, motocicletas, computadoras y celulares a sus seguidores y escuelas de la región.

¿Por qué fue detenido Pedro Segura?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Segura está vinculado a delitos de delincuencia organizada y es investigado por un posible vínculo con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Se le señala de haber prestado, presuntamente, uno de sus ranchos como lugar de retención de algunos estudiantes esa noche.

La orden de aprehensión fue girada por una jueza federal con sede en Toluca, Estado de México, y cumplida por autoridades federales, quienes notificaron formalmente al empresario durante su detención.

En una transmisión en vivo previa, Segura denunció haber sufrido un atentado días antes y expresó su preocupación por una posible persecución política. Durante su arresto, cuestionó a los agentes si su detención tenía motivaciones políticas, a lo que estos respondieron que cumplían una orden judicial, sin vinculación con actores políticos.

