Confirmado. Bloqueo MASIVO a las tarjetas de estos beneficiarios de ‘Mi Beca para Empezar’

Padres de familia asistieron a la presentación del programa “Bienestar para niñas y niños, Mi Beca para Empezar”, que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica no. 67 "Francisco Díaz de León", el pasado 5 de octubre

El programa Mi Beca para Empezar, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN), es uno de los apoyos económicos más importantes para estudiantes de educación básica en la capital.

Cada mes, miles de familias dependen de este recurso para cubrir gastos escolares y necesidades básicas de los niños y niñas.

Sin embargo, en agosto de 2025 se ha anunciado un bloqueo masivo de tarjetas que afectará a varios beneficiarios. Lejos de tratarse de un castigo, este bloqueo forma parte de un proceso de actualización de plásticos para garantizar un mejor funcionamiento del programa.

¿Por qué se bloquearán las tarjetas?

La medida responde al proceso de migración a nuevas tarjetas que ha puesto en marcha FIBIEN. Estas nuevas tarjetas contarán con tecnología actualizada, mejor seguridad y mayor eficiencia en los pagos.

A partir del 13 de agosto de 2025, el sistema bloqueará de manera automática las tarjetas viejas que todavía se estén utilizando, especialmente en un nivel educativo específico: la secundaria. Esto no significa que el beneficiario pierda el apoyo; el saldo se mantendrá intacto, pero no podrá utilizarse hasta que se active la tarjeta nueva.

Secundaria: tu tarjeta de Mi Beca para Empezar y tu App Obtén Más están BLOQUEADAS



¡No te preocupes! Cuando recibas tu nueva tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares y la vincules a tu app, se hará el desbloqueo para que ocupes tu saldo.



🧐Si tienes saldo acumulado, no se pierde pic.twitter.com/H4mTmkPpud — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 11, 2025

¿Quiénes serán los más afectados?

De acuerdo con la información oficial, el bloqueo impactará directamente a:

Todos los estudiantes de secundaria inscritos en el programa “Mi Beca para Empezar”.

Beneficiarios de otros niveles educativos (preescolar y primaria) podrían tener cambios similares en fechas posteriores, dependiendo del avance del proceso de reemisión de tarjetas.

En otras palabras, si un estudiante de secundaria sigue utilizando la tarjeta antigua después del 13 de agosto, esta dejará de funcionar hasta que reciba y active su nueva tarjeta.

Pasos para evitar problemas

Si eres beneficiario y tu tarjeta será bloqueada, debes seguir este procedimiento: Asistir al módulo de entrega asignado del 13 al 16 de agosto de 2025. Presentar una identificación oficial del tutor y el comprobante de inscripción al programa. Recibir la nueva tarjeta emitida por FIBIEN. Vincular la tarjeta en la aplicación móvil “Obtén Más / Bienestar para Niñas y Niños CDMX”, donde se activará automáticamente. Esperar la confirmación para disponer del saldo, que se conservará íntegramente.

¿Qué pasa si no recoges tu tarjeta?

Si no realizas el cambio en el periodo establecido, la tarjeta vieja permanecerá bloqueada y no podrás recibir ni utilizar el apoyo mensual. Esto podría afectar el presupuesto familiar, por lo que es fundamental no dejar pasar las fechas.

Beneficios de la actualización

Aunque el bloqueo temporal pueda parecer un inconveniente, la reemisión de tarjetas traerá beneficios como: