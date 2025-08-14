‘Alertas de EU no impactan’: CSP; crece 13.8% llegada de visitantes a México

Durante el primer semestre de este año, el número de visitantes que llegan a México creció 13.8 por ciento, lo cual también se acompañó de un incremento de 6.3 por ciento en la derrama económica, a partir de lo cual la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esto indica que las alertas que emite Estados Unidos para viajeros no tienen impacto.

Durante la conferencia presidencial, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, detalló que la llegada de visitantes entre enero y junio de este 2025 fue de 47.4 millones, mientras que el gasto que realizaron fue de 18 mil 681 millones de dólares.

También resaltó que hoy México recibe más mujeres que hombres, al registrar un incremento de 1.8 por ciento.

Otros indicadores mostraron que el mercado estadounidense creció 2.4 por ciento; 11.8 por ciento más de canadienses.

Al respecto, la mandataria federal subrayó que las “alertas de Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos” y comentó que con esto se demuestra que “México está de moda adelante”.

