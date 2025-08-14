Mario Delgado: Chiapas recibirá mil 771 mdp en 2025 para Becas para el Bienestar.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), invertirá en 2025 en el estado de Chiapas un total de mil 771 millones 797 mil 500 pesos en Becas para el Bienestar de Educación Media Superior, en beneficio de 186 mil 505 alumnas y alumnos, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Delgado Carrillo destacó que este programa refleja el fortalecimiento a la Educación Media Superior que lleva a cabo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en todo el país, y constituye una de las políticas públicas más importantes implementadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Resaltó lo señalado por la Presidenta de México esta mañana en la conferencia de prensa “La mañanera del Pueblo”: sentirnos profundamente orgullosos de formar parte de este gran proyecto de transformación, cuya esencia humanista ha hecho posible que, de 2018 a 2024, 13.4 millones de personas salieran de la pobreza y 1.7 millones abandonaran la pobreza extrema en el país, gracias al incremento del salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos.

Recordó que, a través del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y con el propósito de ampliar la cobertura en materia de infraestructura, Chiapas será una de las entidades donde se llevará a cabo una de las 32 reconversiones de secundarias a bachillerato, así como una de las 33 ampliaciones de planteles de este nivel educativo, con la meta de alcanzar para 2030 una cobertura nacional del 85 por ciento de estudiantes en el nivel medio superior.

Informó que, de acuerdo con el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Chiapas, Raúl Bonifaz Moedano, el programa de Becas para el Bienestar ha contribuido a que 2 mil 147 estudiantes de 13 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en la entidad concluyeran sus estudios en el ciclo escolar 2024-2025, ya que los recursos permitieron cubrir sus necesidades básicas y gastos escolares.

El titular de la SEP resaltó que se trabaja de forma coordinada con el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha demostrado su compromiso con el Conalep mediante la ampliación de espacios escolares y la dotación de herramientas tecnológicas que garanticen una mejor preparación académica para la juventud chiapaneca.

Recordó que, a nivel nacional, más de 78 mil estudiantes egresaron del Conalep, de los cuales 7 mil lo hicieron bajo la modalidad Dual, en la que el estudiante alterna la formación en el aula con la capacitación en los sectores productivos.

Asimismo, señaló que, por primera vez, el Conalep y el resto de los subsistemas de Educación Media Superior emitieron certificados digitales con validez oficial para la terminación de estudios y formación profesional. Estos documentos cuentan con código QR, validación electrónica y posibilidad de reimpresión ágil. Esta innovación busca digitalizar los servicios educativos y eliminar barreras institucionales, facilitando los trámites para la comunidad estudiantil.

JVR