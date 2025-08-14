México pidió a CBP sobrevuelo con dron en Valle de Bravo por motivos de seguridad y ante falta de equipo

El dron que sobrevoló esta semana Valle de Bravo, en el Estado de México, pertenece al departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, a petición de México por motivos de seguridad y ante la falta de equipo especializado para realizar investigación especializada contra el crimen organizado, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) opera con helicópteros con vuelos a baja distancia para hacer levantamientos de imagen en muchas operaciones, incluso sobre cambios de uso de suelo; pero cuando se requiere un equipo de distintas características, entonces se pide a Estados Unidos por medio del acuerdo de colaboración.

“En caso de requerir un equipo que no tiene en México, para poder tener información de alguna investigación especial —relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, e incluso Protección Civil también —, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México. Este fue el caso que planteó ayer el secretario de Seguridad, pero esa petición del gobierno de México, la solicitud de préstamo”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que en este caso, la aeronave pertenece al CBP y lo operó personal de dicho organismo estadounidense, descartando que el motivo de haber solicitado el dron fuera relacionado con migración, pues se trataba de una operación de seguridad.

“En este caso son vuelos principalmente de CBP, de esta agencia de los Estados Unidos o esta institución que tiene que ver con migración y aduanas…. No tiene que ver con la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

