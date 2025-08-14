Nicolás Maduro paga a México para permitir paso libre de drogas a EU, acusa fiscal Pam Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, denunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, paga a los gobiernos de México, Honduras y Guatemala para que permitan el paso libre de cargamentos de droga en sus espacios aéreos.

“Existe un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado hacia Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas”, declaró Bondi a la cadena de televisión Fox News.

De acuerdo con la fiscal estadounidense, el esquema incluye sobornos a cambio de permisos de paso, así como intercambio de armas por puertos y corredores aéreos, facilitando el ingreso de cargamentos ilícitos a Estados Unidos.

“También intercambian dinero por sobornos, armas por puertos de entrada y espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos”, aseguró Bondi.

Reiteró que Nicolás Maduro mantiene vínculos con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, por lo cual, el gobierno de EU le confiscó alrededor de 700 millones de dólares en activos, que incluyen mansiones en República Dominicana y Florida, dos jets privados, una granja de caballos, nueve vehículos de lujo, joyas y efectivo.

Bondi calificó a Maduro como “narco-terrorista” y consideró que debe ser llevado ante la justicia estadounidense.

