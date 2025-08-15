Reportan agencias

Mark Carney visitará México para reunirse con Claudia Sheinbaum y discutir comercio, aranceles y T-MEC

Mark Carney, primer ministro de Canadá, visitará México el 18 de septiembre para tratar con Claudia Sheinbaum comercio, aranceles y el T-MEC, según fuentes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá con el premier de Canadá, Mark Carney, según agencias.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá con el premier de Canadá, Mark Carney, según agencias. Foto: La Razón (con material de Reuters)
Por:
Sergio Ramírez

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitará México el próximo 18 de septiembre para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de abordar temas comerciales, la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, así como asuntos del T-MEC y nuevas inversiones.

Lo informó a la agencia AP un funcionario del gobierno canadiense, quien solicitó el anonimato al no estar autorizado para declarar públicamente.

Claudia Sheinbaum y Mark Carney, en la pasada reunión del G7.
Claudia Sheinbaum y Mark Carney, en la pasada reunión del G7. ı Foto: X, @Claudiashein

La reunión se da mientras los vecinos de Estados Unidos enfrentan los aranceles impuestos por Donald Trump y se preparan para la revisión del acuerdo de libre comercio entre los tres países el próximo año.

TE RECOMENDAMOS:
Omar García, ayer, en conferencia en Quintana Roo.
Felicita a Mara Lezama

Harfuch destaca disminución de delitos en 29%

El jueves pasado, el presidente estadounidense afirmó que tanto México como Canadá “hacen lo que Estados Unidos les dicen”, lo que provocó reacciones de la mandataria mexicana, quien respondió que en el país “el pueblo es el que manda”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en fotografía de archivo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El premier canadiense envió recientemente a sus ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas para reunirse con Sheinbaum, en un esfuerzo por diversificar el comercio. La Presidenta de México visitó Canadá en junio, durante la cumbre del G7 en Alberta.

Donald Trump ha impuesto aranceles específicos por sector, conocidos como aranceles 232, que incluyen un 50% sobre las importaciones de acero y aluminio y un 25% sobre las importaciones de automóviles.

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá después de Estados Unidos y China, mientras que Canadá fue el quinto socio comercial de México en 2024.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Ángel del Villar con medios de comunicación el 28 de marzo en EU.
4 años de prisión

Condenan a productor de narcocorridos