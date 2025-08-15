Mark Carney visitará México para reunirse con Claudia Sheinbaum y discutir comercio, aranceles y T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá con el premier de Canadá, Mark Carney, según agencias.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitará México el próximo 18 de septiembre para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de abordar temas comerciales, la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, así como asuntos del T-MEC y nuevas inversiones.

Lo informó a la agencia AP un funcionario del gobierno canadiense, quien solicitó el anonimato al no estar autorizado para declarar públicamente.

Claudia Sheinbaum y Mark Carney, en la pasada reunión del G7. ı Foto: X, @Claudiashein

La reunión se da mientras los vecinos de Estados Unidos enfrentan los aranceles impuestos por Donald Trump y se preparan para la revisión del acuerdo de libre comercio entre los tres países el próximo año.

El jueves pasado, el presidente estadounidense afirmó que tanto México como Canadá “hacen lo que Estados Unidos les dicen”, lo que provocó reacciones de la mandataria mexicana, quien respondió que en el país “el pueblo es el que manda”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El premier canadiense envió recientemente a sus ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas para reunirse con Sheinbaum, en un esfuerzo por diversificar el comercio. La Presidenta de México visitó Canadá en junio, durante la cumbre del G7 en Alberta.

Donald Trump ha impuesto aranceles específicos por sector, conocidos como aranceles 232, que incluyen un 50% sobre las importaciones de acero y aluminio y un 25% sobre las importaciones de automóviles.

Recibimos en Palacio Nacional a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y al ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne. Fortalecemos la relación entre nuestros países. pic.twitter.com/ogJcySZYnr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 5, 2025

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá después de Estados Unidos y China, mientras que Canadá fue el quinto socio comercial de México en 2024.

