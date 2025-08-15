PT y Verde se deslindan de empresario

Tras la detención del empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Balladares, el PT aclaró que su postulación en las elecciones de 2021 no fue decisión propia, sino una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el que mantenían una alianza electoral junto a Morena; sin embargo, el Verde también se desvinculó de Segura.

Victoriano Wences Real, comisionado político nacional del PT en Guerrero, señaló en entrevista radiofónica que Segura Balladares “no es ni ha sido militante” de ese instituto político, y que su candidatura fue respaldada únicamente por el compromiso de la coalición con el PVEM. “Es un empresario de Guerrero, pero no forma parte de nuestra estructura ni de nuestras filas”, subrayó.

El Tip: El PVEM aseguró que, una vez concluido el proceso de 2021, dejaron de tener comunicación con el empresario.

El excandidato fue detenido el pasado 12 de agosto en la región Norte de Guerrero y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, acusado de delincuencia organizada y señalado como presunto integrante del grupo Guerreros Unidos dentro de la investigación del caso Ayotzinapa.

En tanto, el presidente del PVEM en Guerrero, Alejandro Carabias Icaza, sostuvo que Segura Balladares contendió en los comicios de 2021; no obstante, precisó que Segura “no es, ni ha sido militante del PVEM”.

En el comunicado, el Verde indicó que cualquier asunto penal que se finque contra Segura es responsabilidad de las autoridades competentes, a las que exhortó a conducirse con apego a la legalidad.