Sheinbaum llega a Guatemala para reunión con Presidente Bernardo Arévalo

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum llegó a Petén, Guatemala, donde fue recibida por el Ministro de Relaciones Exteriores de este país, Carlos Ramiro Martínez.

Claudia Sheinbaum tendrá una reunión con el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con quien además a las 12:15 horas dará una conferencia de prensa en el Comando Aéreo del Norte.

Previamente, desde Quintana Roo, donde este viernes realizó su conferencia Mañanera, Claudia Sheinbaum dijo que en la reunión con el Presidente de Guatemala se tocarían temas de seguridad y migración, entre otros.

“Vamos a tocar temas de seguridad, de migración, pero sobre todo de cooperación para el desarrollo, los proyectos de trenes, los proyectos de desarrollo energético, el proyecto de un Polo del Bienestar para el Desarrollo en la frontera de Chiapas y Guatemala”, adelantó Claudia Sheinbaum.

Tras terminar la Mañanera, Claudia Sheinbaum viajó a país centroamericano.

