Harfuch destaca disminución de delitos en 29%

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, felicitó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por el trabajo en seguridad en esa entidad y señaló que en el estado se ha registrado una baja de 29.2 por ciento en delitos de alto impacto, cifra más baja desde 2017.

“Hoy agradecemos a la gobernadora Mara Lezama por la estrecha coordinación en materia de seguridad, cada vez estamos incrementando más las operaciones en conjunto de objetivos en común, aquí en Quintana Roo, pero también en Ciudad de México”, dijo.

El funcionario federal afirmó que “En cuanto a delitos de alto impacto, desde octubre de 2024 a julio de 2025 se presentó una tendencia a la baja con una reducción total del 29.2% del promedio diario de delitos de alto impacto”, dijo.

214 personas detenidas por extorsión en la entidad

Del 1 de octubre al 11 de agosto de este año, dijo, se aseguraron mil 300 kilos de droga y fueron detenidas tres mil 258 personas por delitos de alto impacto en Quintana Roo. En julio se detuvo a 94 personas y se aseguraron 432 kilos de droga.

García Harfuch dijo que, de ese total, 214 personas han sido detenidas por el delito de extorsión, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Además, la FGJ estatal logró la vinculación a proceso en más del 90 por ciento de los detenidos y obtuvo más de mil sentencias condenatorias, mientras que, durante el primer semestre de este año, se han decomisado casi 300 armas de fuegos.

El secretario informó que hubo un despliegue en diversos municipios, incluyendo el de Benito Juárez, en donde se detuvo a David Ricardo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión en EU por el delito de tráfico de armas. Y destacó que en esta demarcación fueron capturados 13 miembros del Cártel del Pacífico. “Es importante destacar que el Gabinete de Seguridad mantiene una estrecha coordinación con la FGJ estatal y la SSPC de Quintana Roo, para detener objetivos prioritarios”,dijo.