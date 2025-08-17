‘Es libre de hacer lo que quiera’, dice Luisa Alcalde sobre residencia de Beatriz Gutiérrez Müller en España

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, se pronunció en respaldo de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, por su supuesto cambio de residencia para habitar en una lujosa zona ubicada en España.

Este fin de semana un medio español dio a conocer que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador eligió como lugar para establecer su vivienda en una lujosa privada localizada en Madrid.

Al respecto, la líder guinda dijo no tener confirmado si esto fue así, pero independientemente de ello comentó que la escritora puede tomar las decisiones que quiera porque es libre.

“Ella es libre de hacer lo que quiera. Desconozco cuáles son sus por qué, no, yo no lo sé, no sé de primera mano cuáles sean sus deseos ni dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre”, dijo.

Luisa Alcalde reclama acoso a oposición

Alcalde Luján atribuyó los dichos al respecto a un acoso por parte de políticos de oposición a los que señaló de no estar de acuerdo con los indicadores que muestran que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza.

“Es el colmo. Es una mujer de primera. Entonces, también creo que en general hay un acoso y hay un, digamos, un comportamiento de la oposición, porque lo que no les gusta y lo que no dicen es realmente lo que está sucediendo. Miren, hace tres días, y yo no veo primeras planas en todos los medios, se dijo que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador 13.4 mujeres y hombres salieron de la pobreza”, declaró.

