Éste es el mensaje que recibirás en tu celular en el próximo Simulacro Nacional el 19 de septiembre

El Simulacro Nacional se llevará a cabo el 21 de junio

El próximo 19 de septiembre de 2025, México vivirá nuevamente el Simulacro Nacional, una jornada que busca preparar a la población ante posibles emergencias, en especial los sismos. Como cada año, se activarán protocolos de seguridad en todo el país, pero en esta edición habrá un detalle que llama particularmente la atención: el mensaje que llegará a los celulares de millones de mexicanos de manera simultánea.

¿Qué mensaje recibirás durante el simulacro?

A las 12:00 horas del viernes 19 de septiembre, los teléfonos móviles sonarán con un aviso oficial emitido por el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Este mensaje no requiere internet ni saldo, ya que se transmite por medio de la tecnología Cell Broadcast, la misma que permite enviar alertas masivas a dispositivos compatibles.

El texto exacto que verás en tu pantalla será:

“Esto es un Simulacro. – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO.”

Además del texto, la alerta irá acompañada de un sonido especial y vibración, diseñados para captar de inmediato la atención de los usuarios, tal como ocurriría en una situación real de emergencia.

¿Por qué se envía este mensaje?

El objetivo principal de esta notificación es poner a prueba el sistema de alertamiento a nivel nacional. De esta manera, las autoridades pueden verificar que la señal llegue de manera efectiva a todos los dispositivos compatibles, sin importar la compañía telefónica o la ubicación.

Al mismo tiempo, la población se familiariza con el tipo de mensajes que podrían recibirse en caso de una emergencia real, como un sismo, huracán o cualquier otro fenómeno que ponga en riesgo a la ciudadanía.

El uso de mensajes masivos busca reforzar la cultura de la prevención y garantizar que, en el momento en que se requiera, la tecnología cumpla su función de salvar vidas.

🔊 ¡El simulacro también suena en tu celular! Toma en cuenta las siguientes características de los teléfonos móviles 📲 y podrías recibir el mensaje de alerta.#SegundoSimulacroNacional2025@Claudiashein @GobiernoMx @SSPCMexico pic.twitter.com/CuTBS7ICnW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 15, 2025

Recomendaciones para el simulacro

Las autoridades piden a la población no alarmarse cuando reciban el mensaje. El sonido y la vibración sonarán fuerte y pueden sorprender, pero se trata únicamente de una prueba.

Lo ideal es aprovechar ese momento para poner en práctica las medidas de protección:

Identificar rutas de evacuación.

Ubicar zonas seguras dentro y fuera del inmueble.

Revisar tu mochila de emergencia.

Coordinar con tu familia o compañeros de trabajo qué hacer en caso de un desastre real.

El simbolismo del 19 de septiembre

La fecha no es casualidad. Cada año, México recuerda los devastadores sismos de 1985 y 2017, ambos ocurridos en un 19 de septiembre. El simulacro busca honrar la memoria de las víctimas y, al mismo tiempo, mantener viva la conciencia de que vivimos en un país altamente sísmico, donde la prevención puede hacer la diferencia.

En conclusión, el mensaje del Simulacro Nacional 2025 será un aviso claro y directo que dirá: “Esto es un Simulacro… ESTO ES UN SIMULACRO”. Con sonido y vibración incluidos, servirá para probar la eficacia del sistema y recordar a todos la importancia de estar preparados. Así, más allá de una notificación en tu celular, se convierte en un llamado colectivo a la prevención y la seguridad.