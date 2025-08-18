Crece a 1.8 millones meta de viviendas en México; Infonavit anuncia nuevo modelo de otorgamiento de créditos

El director del Infonavit en la Mañanera de CSP..

La meta de nuevas viviendas y mejoramientos de las mismas creció a un millón 800 mil proyectos, anunció esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plan al que además se añadió una flexibilización de los requisitos de acceso a créditos por parte del Infonavit y se precisó la metodología por la cual se llevará a cabo un sorteo de las viviendas para no derechohabientes.

Con estos planes a cargo del Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la mandataria comentó que será algo “excepcional”, porque no se había realizado algo igual.

“Las viviendas además son dignas de 60 metros cuadrados. Entonces, el objetivo es generar acceso a la vivienda, la vivienda como un derecho para las y los mexicanos; son 3.6 millones de familias que se van a ver beneficiadas por el programa de Vivienda para el Bienestar”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

En lo planeado para 2025, el avance reportado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, fue de 71 por ciento, con 370 mil proyectos avanzados.

En cuanto a los hogares para no derechohabientes, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), ⁠Rodrigo Chávez Contreras, explicó que los créditos para adquirir una vivienda nueva a través de ese instituto serán sorteados en una Asamblea.

Para ello, del 26 al 18 de agosto se realizará una visita domiciliaria para realizar un estudio socioeconómico a las familias, para valorar en qué condiciones se encuentra su vivienda.

El sorteo se llevará a cabo el 14 de noviembre, mediante una asamblea.

“En la medida que se están registrando mucho más de la vivienda que estamos construyendo, se va a hacer un sorteo, no habrá listas, no habrá este dedazo, etcétera, se va a hacer a través de un sorteo priorizando a las familias con más necesidad”, subrayó.

En tanto, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, anunció un nuevo modelo de otorgamiento de crédito en donde el lugar de requerir mil puntos y el cumplimiento de diez requisitos, ahora se solicitarán únicamente cien puntos y cinco requisitos.

Cancelación de hipotecas Infonavit

En lo que va del 2025, el Infonavit ha cancelado 144 mil hipotecas, en los siguientes estados:

Nuevo León 19,137

Chihuahua 15,433

Tamaulipas 12,877

Coahuila 9,303

Baja California 9,182

Guanajuato 9,051

Estado de México 8,696

Querétaro 7,398

Quintana Roo 7,360

Jalisco 6,523

Veracruz 4,863

Puebla 4,742

Michoacán 4,620

San Luis Potosí 4,569

Guerrero 3,648

Ciudad de México 2,949

Yucatán 2,890

Aguascalientes 1,786

Sonora 1,638

Hidalgo 1,469

Morelos 1,020

Baja California Sur 942

Zacatecas 820

Tabasco 630

Campeche 621

Sinaloa 528

Oaxaca 526

Tlaxcala 368

Durango 202

Nayarit 179

Chiapas 36

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

